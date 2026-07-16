Restablecido el servicio en la Línea A del Metro de Medellín después de 7 horas de trabajos

Medellín, Antioquia

Tras atender un incidente en la catenaria registrado en la mañana de este jueves, el Metro de Medellín restableció plenamente el servicio comercial en la Línea A, la cual opera con normalidad entre las estaciones de Niquía y La Estrella.

El restablecimiento se logró luego de aproximadamente siete horas de trabajo intensivo, en el que participaron cerca de 80 personas desplegadas en diferentes puntos de la línea. Las piezas afectadas fueron reemplazadas por componentes nuevos, lo que permitió retomar la operación sin contratiempos para la hora pico de la tarde.

Las autoridades también destacaron el despliegue de rutas alternativas por parte de los transportadores, que facilitaron la movilidad desde las estaciones afectadas hacia la estación Poblado.

Es de anotar que, de forma paralela al restablecimiento del servicio, el Metro de Medellín activó un equipo especializado, en coordinación con la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia, para realizar una investigación de índole forense que determine las causas exactas del incidente.

“Todavía no tenemos la causa raíz. Estamos haciendo, conjuntamente con la academia, una investigación de materiales y de causa raíz para darles a conocer oportunamente las causas de este incidente”, fue lo que señaló el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde.

Por otra parte, desde la entidad se agradeció la comprensión y el compromiso de los usuarios afectados durante las horas de interrupción, así como el apoyo de las autoridades y transportadores que acompañaron el operativo con rutas complementarias. El cálculo que hacen las autoridades de usuarios afectados por esta contingencia es de 70 mil.

“Queremos agradecer el entendimiento y el compromiso de todos ustedes en este proceso”, subrayó Tomás Elejalde, gerente del Metro.