Alias “Calarcá” autorizó a alias “Darlinson” reactivar el extinto frente 34 de las disidencias

Antioquia

Caracol Radio conoció de fuentes bien informadas que, por orden de alias “Calarcá”, desde el frente 36 autorizó a Jesús María Restrepo Borja, conocido con los alias de “Darlinson” o “Panda”, para que reactive el extinto frente 34 que fue desmantelado a principios del 2026 en el Suroeste de Antioquia con el sometimiento de 11 de sus integrantes, entre ellos alias “Nelson” o “Andrés”, el cabecilla. Según las fuentes, Darlinson llegó desde el Catatumbo, donde estuvo acompañado a alias “Calarcá” y en su momento hizo parte del proceso de paz del frente 33.

Esta persona fue comisionada para que se desplazara al Carmen de Atrato, departamento del Chocó, en límites con Antioquia, para que con unas 12 personas reactivara el frente 34 y retomara las acciones ilegales en la zona, lo mismo que en poblaciones limítrofes con el departamento de Caldas. Lo que actualmente está haciendo.

Estrategia

Según las fuentes, los integrantes del frente 34 que se sometieron a la justicia mantuvieron una alianza con la guerrilla del ELN que delinque en esa zona del Carmen de Atrato en límites con Antioquia. Al parecer, Darlinson estaría buscando reactivar ese apoyo, por ahora no logístico, pero sí de que les permitan estar en ese territorio mientras se fortalece. Recordemos que el ELN trabaja de manera articulada con las disidencias de los frentes 36 y 4 en el norte, Bajo Cauca, parte del Nordeste.

Fuentes de financiación.

Según una fuente consultada que conoce algunos movimientos internos del frente 34, alias “Darlinson” tendría dos minas de explotación aurífera en el Carmen de Atrato. De estas minas obtiene ganancias económicas significativas, las que podría estar utilizando para la financiación del reactivado grupo guerrillero con el que pretenden hacerles frente a sus enemigos Clan del Golfo o EGC. Aunque el frente 36, a través de alias Calarcá, también le estaría generando apoyo logístico para la misión encomendada. Así las cosas, alias “Darlinson” de nuevo queda como cabecilla del frente 34.

Deudas humanitarias del frente 34

Cabe recordar que alias “Darlinson” o “Panda” siempre ha estado detrás de ese frente, pero no de manera directa, sino desde la distancia, por lo que no es extraño que sea él quien esté encargado de reactivarlo. Por ello, es que desde hace alrededor de un año algunas personas han solicitado insistentemente a este grupo que permita la recuperación de varios cuerpos de integrantes que murieron en combates y que están enterrados en fosas. Pese a que se conocen los lugares exactos, esta actividad humanitaria no se ha podido llevar a cabo.

Esta situación tiene sumidas en una profunda tristeza a sus familias, que solo quieren saber de sus seres queridos y poder tener una tumba donde hacer el duelo por la pérdida de ellos.

Según las fuentes, este cabecilla también tiene un gusto particular por las adolescentes, por lo que se advierte que las familias deben extremar medidas con esta población para evitar que las termine convenciendo y reclutando en sus filas, como casos conocidos de integrantes en las filas guerrilleras. También advierten que para el Suroeste lo que se avecina es el incremento de extorsiones con la la llegada de esta persona, quien al parecer, perdió la línea ideológica y ahora su objetivo es el manejo de las rutas de narcotráfico hacia el Chocó y lucrarse económicamente, aseguran las personas con las que conversó Caracol Radio.

Contexto de este cabecilla

En el 2019 salió de la cárcel donde estaba pagando una condena por el delito de tráfico de armas. Salió de prisión y en el 2020, al lado de alias Mamaron, reactivó el frente 5 de las disidencias en San Andrés de Cuerquia. Ya en el 2021 ingresa al frente 36, donde se convierte en el jefe político del grupo ilegal, y ahí es cuando lo nombran gestor de paz en el proceso de paz con el Gobierno Nacional. En el 2024 reactivó el frente 34. Actualmente tiene orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

Alias "Darlinson“, siendo gestor de paz, fue detenido por el ejército el pasado mes de marzo de 2025 en el municipio de El Carmen de Atrato, en Chocó, pero quedó libre por la suspensión de su orden de captura como negociador de paz. También es pertinente mencionar que fue una de las personas capturadas en la famosa caravana de la UNP el 23 de julio del 2024 Puente Gavino en la vía entre las poblaciones de Barbosa y Santo Domingo, Antioquia, pero quedó libre por ser gestor de paz. En ese momento también habían sido capturados alias Calarcá; alias Firu del frente 36 y alias “Ramiro”, extinto cabecilla del frente 18.

Las fuentes consultadas que suministraron la información insisten en que la intención es que las autoridades estén alerta y puedan evitar que este grupo inicie acciones ilegales que afecten a las comunidades en el Carmen de Atrato en Chocó, Suroeste de Antioquia y departamento de Caldas, zonas donde pretende tener presencia.

Reorganización de los otros frentes

Recordemos que el nuevo cabecilla del frente 5 de las disidencias es Neider Yesid Uñates López, más conocido con el alias de “Primo Gay”. Hasta hace poco era el cabecilla visible del frente 36 y por quien se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por parte de la gobernación de Antioquia. Este frente tiene una injerencia en las poblaciones de Briceño, San Andrés de Cuerquia, Toledo, San José de la Montaña, y está en disputa con el Clan del Golfo para controlar zonas de la población Sabanalarga en el Occidente de Antioquia.

Mientras que Óscar Javier Cuadros Zea, alias “Chejo”, ahora asume como cabecilla visible el frente 36. Grupo liderado en ese territorio por alias Chala, hoy capturado y señalado de ordenar el asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño el pasado mes de mayo. Las fuentes indican que “Chejo” siempre ha sido el jefe del 36, pero que prefería tener un perfil bajo. Por su captura existe una recompensa de hasta 200 millones de pesos.

Mientras que alias "Pimpón" está encargado de las poblaciones de Angostura y Campamento y zonas aledañas. Ferney de Jesús Roldán Rivera, de 43 años, se ha desempeñado como integrante de la Red de Apoyo a Estructuras Residuales (RAER). Tiene orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo. Por él, la Gobernación de Antioquia ofrece hasta 200 millones por su captura.

Alias “Firma” está encargado de una zona del Bajo Cauca.

Recordemos que esta reorganización que se confirmó a principios del mes de julio ya se había empezado a configurar desde principios del año con la llegada de alias “Chala”, enviado por "Calarcá“, pero que huyó de Antioquia tras el temor que le generó la ofensiva de la fuerza pública. Se suponía que esta persona iba a liderar el frente 36, pero ante el asedio de la fuerza pública y de sus enemigos, el Clan del Golfo prefirió huir para el Huila, pero en el Tolima fue capturado por la policía en el mes de junio. Caracol Radio conoció que este cabecilla tuvo diferencias con los cabecillas del frente 36 que llevan varios años en el territorio, entre ellos, “Primo Gay”, criticado por su accionar y haberles “calentado” la zona con los desplazamientos forzados y el asesinato del periodista independiente Matero Pérez, quien fue ultimado luego de que le revisaran el celular y le hallaran conversaciones con las oficinas de prensa de la fuerza pública, lo que para un comunicador es normal, pero el ilegal, como se dice en el argot popular, se “empeliculó” y ordenó su ejecución.