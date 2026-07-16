Por tráfico de migrantes y estafa capturaron a tres personas tras arribar de Panamá a Medellín

Medellín

Tres colombianos que arribaron al país en vuelos procedentes de Panamá fueron capturados por las autoridades luego de que detectaran que tenían órdenes judiciales vigentes en su contra por múltiples delitos.

El procedimiento se llevó a cabo durante los controles migratorios realizados en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, en el Oriente de Antioquia, donde fueron inspeccionados un vuelo con ciudadanos deportados y un vuelo comercial provenientes de ese país.

En el primer caso, los oficiales identificaron a un hombre que ingresó al país en condición de deportado y que era requerido mediante una Circular Azul de Interpol por el delito de tráfico de migrantes. Además, al verificar su información en las bases de datos nacionales e internacionales, se confirmó que tenía una orden de captura vigente y antecedentes judiciales en Cartagena.

En el mismo operativo fue ubicado otro ciudadano colombiano que era buscado por la justicia por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

La tercera captura se produjo en un vuelo comercial de la aerolínea Wingo procedente de Panamá. Se trató de una mujer que registraba una orden de captura emitida por el Juzgado 14 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín por el delito de estafa agravada.

Tras confirmar los requerimientos judiciales, Migración Colombia puso a los tres ciudadanos a disposición de las autoridades competentes para que respondan por los procesos que cursan en su contra.

Controles migratorios en Antioquia

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, señaló que estos resultados hacen parte de la estrategia de fortalecimiento de los controles migratorios para combatir la criminalidad transnacional.

Según las cifras oficiales, desde agosto de 2022 la entidad ha dejado a disposición de las autoridades a 3.665 personas requeridas por la justicia en diferentes operativos de control migratorio, de las cuales más de 230 han sido detectadas por la Regional Antioquia-Chocó.