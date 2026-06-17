Gobernación de Antioquia eleva a $200 millones la recompensa por alias ‘Pimpón’ del Frente 36

Antioquia

A Ferney de Jesús Roldán Rivera, de 43 años, alias 'Pimpón’ se le señala de ser integrante de la Red de Apoyo a Estructuras Residuales (RAER), realizando labores de inteligencia sobre movimientos de la fuerza pública, además del cobro de extorsiones y entregar a las comunidades los mensajes ordenados por el frente 36. Como habría ocurrido el pasado domingo 14 de junio de 2026, además, tiene orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo.

Luego de la denuncia de que esta persona estaría detrás de la orden de actualizar la carnetización de las Juntas de Acción Comunal y constreñimiento electoral, la Gobernación de Antioquia elevó la recompensa por la captura de esta persona, que estaba en 100 millones de pesos desde el año 2025.

“Y desde acá nosotros reiteramos una recompensa por ese bandido alias Pimpón de 200 millones de pesos. Y toda información ciudadana que nos llegue para permitir la neutralización de estos criminales, bien sea porque los capturan o los dan de baja, va a ser eficientemente recompensada”, manifestó el gobernador Andrés Julián Rendón.

El mandatario recalcó que la instrucción es que los integrantes de los grupos ilegales deban ser capturados o dados de baja; en este caso puntual, el frente 36, que ha generado un sinnúmero de actuaciones contra la población civil.