Ejército logró el sometimiento y desarticulación de estructura de Disidencias Farc de ‘Calarcá’

En desarrollo de operaciones militares, tropas del Batallón de Infantería No. 12, orgánicas de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional lograron el sometimiento a la justicia de la totalidad de la Comisión 34.

Esta estructura es perteneciente a la facción Calarcá del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte, estructura del grupo armado organizado residual (GAO-r).

En zona rural de la vereda Guaduas, jurisdicción del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, se obtuvo el cumplimiento del objetivo estratégico, que obedece a debilitar las capacidades de la amenaza. Esto fue posible como resultado de las tareas de acción decisiva adelantadas por esta unidad.

Lea también: Ejército recupera más de $7.300 millones tras incumplimiento en contrato para adquisición de dron

Detalles del operativo

Sobre el operativo, el Ejército declaró:

“Como consecuencia de la presión sostenida en la zona por las constantes operaciones militares, 11 integrantes de esta estructura armada ilegal, 10 hombres y una mujer, decidieron someterse voluntariamente a la justicia, entre ellos sus tres cabecillas principales conocidos en círculo criminal con los alias de Andrés, Jair y David, quienes manifestaron su intención de acogerse al proceso correspondiente y durante el procedimiento, solicitaron respeto por su vida e integridad personal”.

También reveló que, durante el desarrollo de la operación, las tropas “mantuvieron estricto respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario DIH, garantizando la vida, integridad y dignidad de las personas sometidas, conforme a los principios y valores que rigen la actuación del Ejército Nacional”.

Más noticias: Ejército halla y destruye 100 kilos de explosivos en zona rural de Labranzagrande

¿Qué se incautó?

Así mismo, se informó que fueron entregados y puestos a disposición de la entidad competente importantes elementos de guerra. Entre estos, se encontraban ocho armas largas, gran cantidad de munición de diferentes calibres, proveedores, material de intendencia, equipos de comunicación y cartillas ideológicas, incautación que debilita de manera significativa la capacidad delictiva, armada, logística y doctrinal de esta comisión.

“Este resultado operacional permite desarticular completamente la Comisión GAO-r 34, estructura activada en el año 2025 tras el desdoblamiento del GAO-r 36, la cual hacía parte del plan expansionista del Bloque Magdalena Medio, con intención de incursionar criminalmente en los departamentos de Chocó, Risaralda y Caldas”, concluyó el Ejército.