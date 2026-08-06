Medidas de seguridad de municipios del norte y nordeste ante la posesión del nuevo presidente

Antioquia

Este 7 de agosto, el presidente electo Abelardo De Las Priella tomará posesión como primer mandatario de Colombia y, ante su posición con los grupos armados ilegales, se tiene una alerta para evitar posibles atentados contra la fuerza pública o la población civil. Específicamente en el caso de Antioquia, en algunas poblaciones en alto riesgo de presencia de estos actores, se tomaron algunas medidas como ley seca, toque de queda, entre otras acciones.

Anorí

Esta población del nordeste, donde las disidencias en alianza con el ELN sostienen una confrontación con el Clan del Golfo, decidió decretar toque de queda nocturno desde este jueves 6 de agosto, 10 p.m., y las 4 a.m. del viernes 7 de agosto. No habrá ley seca, pero sí modificación de los horarios.

También se restringe el parrillero en motocicletas, pero solo en horario nocturno. Además, se restringe la elevación de drones en el área urbana.

Segovia

En esta población solo habrá restricción de parrillero en horario nocturno y modificación de horario en comercio con venta de licor.

Remedios

En esta población, la restricción es solo para volquetas entre el 7 de agosto y el 10 del mismo mes. La vía cerca de la estación de policía estará cerrada desde el 7 y hasta el 10 de agosto. Habrá puestos de control fijos en las vías de ejército y policía.

Tarazá

En este municipio del Bajo Cauca antioqueño, también con presencia de grupos ilegales, habrá ley seca nocturna desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. desde este jueves y hasta el 10 de agosto.

La restricción de parrillero hombre nocturno para mayores de 14 años entre los mismos días y en el mismo horario de la ley seca.

Por último, de manera particular, el municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia, donde hay más de 200 desplazados y disputa armada entre grupos ilegales, no se hizo pública ninguna medida de seguridad con motivo de la posesión del nuevo presidente.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: