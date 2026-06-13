Fue capturado ‘Chalá’, señalado de ordenar homicidio del periodista Mateo Pérez en Antioquia

La Policía capturó en el peaje de Flandes, Tolima, a alias ‘Víctor Chalá’, señalado cabecilla de comisión armada de la Estructura 36 de las disidencias Farc en Briceño, Antioquia, y presunto responsable de ordenar y participar en la desaparición y homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda.

La captura se materializó por orden judicial en la noche del 12 de junio, sobre las 11:05 de la noche, por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado.

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La operación de la captura

En el mismo procedimiento fueron capturadas otras cinco personas en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante la operación, las autoridades incautaron cuatro pistolas calibre 9 milímetros, ocho proveedores, 115 cartuchos calibre 9 milímetros, 33 millones de pesos en efectivo, una camioneta Toyota y siete celulares.

De acuerdo con la información conocida, alias ‘Víctor Chalá’ tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 10 años. En 2024 habría sido cabecilla financiero de la Comisión Darío Gutiérrez de las disidencias Farc y, desde abril de 2026, fue designado como cabecilla de comisión armada en Briceño, Antioquia.

Las autoridades también lo señalan como hombre de confianza de alias ‘Primo Gay’ y como uno de los responsables de dinamizar actividades criminales y economías ilícitas de esta estructura armada en el norte de Antioquia.

Señalado de ordenar el asesinato del periodista Mateo Pérez

Alias ‘Víctor Chalá’ es señalado de ordenar y participar, el pasado 7 de mayo de 2026, en la desaparición y homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda en la vereda Palmichal, zona rural del municipio de Briceño.

Según las autoridades, este resultado reduce la capacidad de la Estructura 36 para ejecutar acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en Antioquia.

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La operación fue desarrollada por la Dijín, a través del Grate, en coordinación con el Goes del Departamento de Policía Tolima.

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