Un periodista que estaba desaparecido al parecer fue asesinado en Briceño

Briceño- Antioquia

Mateo Pérez, un periodista del medio digital Revista El Confidente del municipio de Yarumal en el norte de Antioquia, fue reportado como desaparecido en zona rural del municipio de Briceño desde principios de semana.

Este miércoles se conoció que, al parecer, esta persona fue asesinada en la vereda Palmichal, del corregimiento de Travesías de Briceño. Este territorio es de dominio del frente 36 de las disidencias que comanda alias Primo Gay.

Caracol Radio conoció que el muchacho llegó al corregimiento de Travesías el pasado martes en la tarde en una moto y se dirigió a la vereda Palmichal, pero que en el recorrido lo interceptó un grupo ilegal, pero que presuntamente hizo caso omiso y lo siguieron hasta que lo interceptaron y se lo llevaron sin rumbo conocido. Luego trascendió que habría sido asesinado y torturado. Pero el cuerpo está desaparecido. Al parecer, el muchacho llegó al territorio con intención de cubrir el conflicto.

Caracol Radio ha conocido que la orden en el territorio es que las personas desconocidas que lleguen a la zona deben ser asesinadas, esto en medio del conflicto que sostiene el frente 36 con el Clan del Golfo. La moto del joven permanece en el corregimiento de Travesías, según las fuentes.

La Senadora Isabel Zuleta, reportó en su cuenta de X el hecho y lamentó la situación “Hoy su cuerpo sigue en la vereda, mientras ninguna autoridad del municipio asume la responsabilidad de acompañar su recuperación, alegando condiciones de inseguridad. Exigimos a la Personería Municipal que cumpla su deber y acompañe de manera inmediata esta diligencia. No puede haber excusas cuando se trata de dignidad humana, acceso a la justicia y respeto por las víctimas”.