Exgestor de paz “El Gordo Darlinson”, comanda el refundado frente 34 en el Suroeste de Antioquia

Suroeste, Antioquia

En el Suroeste de Antioquia actualmente se reporta una situación de confrontación armada cuyos protagonistas, aunque no los únicos, pero sí los principales, son las disidencias que tratan de tomar territorio y el Clan del Golfo. Esta disputa ha dejado varias personas fallecidas, unos combatientes, pero otros, quienes vivían en las comunidades, señalados de colaborar con uno u con otro grupo. Incluso familiares de quienes hoy se disputan el territorio rural a sangre y fuego.

El frente 34 es una estructura guerrillera de las disidencias de las Farc que ha intentado afianzarse en el Suroeste, pero los golpes de la fuerza pública en el año 2024, que lo desmanteló casi que por completo, les han impedido posicionarse; pero siguen intentando ganarle territorio al Clan del Golfo o el (EGC), sus más acérrimos enemigos.

Frente 34 o Columna Móvil Efraín Guzmán: con mucha historia, pero poco presente

Esta estructura guerrillera conocida dentro de la organización ilegal como la Columna Móvil Efraín Guzmán patrulla algunas veredas de los municipios de Urrao y Betulia, en el Suroeste, y Anzá, en el Occidente de Antioquia, pero también araña un pequeño territorio de El Carmen de Atrato en Chocó, límites con Antioquia con un número reducido de no más de 20 personas.

Caracol Radio conversó con una persona cercana a las disidencias de las Farc en el departamento que conoce con detalles las entrañas del frente 36, que delinque en el Norte y Nordeste de Antioquia, y el frente 34, esto con la intención de entender qué es lo que motiva la guerra en las poblaciones mencionadas y para que las autoridades comprendan la problemática de las disputas y puedan enfocar acciones para evitar más muertes violentas.

La fuente, quien por obvias razones pidió la reserva de la identidad por seguridad, contó algunos detalles de la columna Móvil, la cual está sublevada al frente 36; ese frente fue el que dio instrucciones, dinero, armas y suministró los primeros combatientes para refundar el frente 34, el mismo que hace ya varias décadas nació en esa subregión y por eso el interés de reconquistar esas tierras. Al mando de Jesús María Restrepo Borja, alias Darlison como jefe y alias Nelsón como segundo al mando. Aseguró el entrevistado que en esa zona la financiación del grupo ilegal es con la minería ilegal con explotación en algunas quebradas de dónde sacan el oro que venden y de donde se abastecen.

Alias Darlinson

Esta persona ha hecho parte de los diálogos del Comando Mayor Central bajo el liderato de alias Calarcá , jefe del Bloque Magdalena Medio en Antioquia y del 33, que este jueves decidió seguir adelante con el proceso de paz.

Alias Darlinson, siendo gestor de paz, fue detenido por el ejército el pasado mes de marzo de 2025 en el municipio de El Carmen de Atrato , en Chocó, pero quedó libre por la suspensión de su orden de captura como negociador de paz. En ese momento ya daba instrucciones para cimentar el frente 34 en el Suroeste de Antioquia, según el relato de la fuente.

Caracol Radio trató de indagar sobre su situación judicial actual, si esa orden de captura seguía suspendida o, por el contrario, ya fue reactivada, debido a que actualmente el frente 36 y mucho menos el 34 tienen diálogos activos, pero por el momento no fue posible tener esa claridad.

Caracol Radio: ¿Qué pasa con la guerrilla en las poblaciones de Urrao, Batulia, Anzá y El Carmen de Atrato?

Entrevistado: “Ahí se está conformando un grupo aproximadamente desde principios de este año que sí, es el Frente 34 o la columna móvil Efraín Guzmán de las disidencias de las FARC, del Bloque Magdalena Medio; más que todo es control territorial y, como siempre ha sido territorio del 34 y del 5, pues ellos quieren nuevamente volver a retomar la zona por el manejo de corredores estratégicos, por ejemplo, el corredor entre Altamira, Guintar y abajo del Occidente con el Suroeste; entonces también es por el dominio de sus corredores”.

C/R: ¿Pero existe otra razón para querer tomarse el territorio aparte de poder territorial?

Entrevistado: “Hacerle frente a las Autodefensas Gaitanistas y a un fenómeno que se ha venido presentando y es la incursión de las bandas del área metropolitana de Medellín en muchos municipios, no solamente del suroeste, sino del departamento y otras zonas del país, que ese es un fenómeno que se viene presentando hace varios años y que es por el control territorial, pero más que todo enfocado en el microtráfico.

C/R: ¿Quién comanda ese grupo guerrillero en el territorio?

Entrevistado: “Actualmente está conformada por tres mandos. Está conformada la cúpula del 34 en este momento. El principal es Darlinson, alias El Gordo, siendo gestor de paz. Conformó ese grupo, está direccionando, no solamente ese, sino que también están abriendo campo en este momento por Marmato, por el departamento de Caldas, limitando con Antioquia por ese lado. Ahí también están tratando de partir de ahí a copar la zona. Darlinson es el que está coordinando la conformación de ese grupo en esa zona territorial”.

Guerra con el Clan del Golfo

*Caracol Radio: La confrontación del frente 34 con el Clan del Golfo ha generado muchas muertes en el territorio en disputa, especialmente en el corregimiento de Altamira en Betulia. ¿Qué ha motivado esos homicidios selectivos?

Entrevistado: “Altamira tiene presencia de paramilitares aproximadamente desde el 2018, 2019, y se han presentado desde ese tiempo unos homicidios, y por allá en el 2022 se presentó un homicidio de un muchacho en el pueblo y de ahí se derivó la muerte de la mamá en estos días y de unas personas que mueren por estar metidos en el conflicto de alguna u otra manera, colaborando, dando alguna información, y la información se filtra y son personas que mueren en el conflicto”.

C/R: Según su conocimiento, ¿qué número de ilegales del Clan del Golfo se están moviendo en la zona que menciona?

Entrevistado: “Inicialmente se estuvieron moviendo más o menos entre 15 y 20 hombres entre los municipios de Guintar, Corregimiento de Anzá, Altamira, Corregimiento de Betulia, un comando de 15, pero con unas confrontaciones que ellos tuvieron por ahí en abril con el Frente 34, entonces reforzaron, entraron más o menos 180 hombres a reforzar la zona, el cañón entre el Pavón, la Cristalina, a llegar al Carmen de Atrato y por el lado del suroeste lo que es Betulia, Concordia, por ahí se repartieron los dos comandos”.

C/R: ¿El grupo Clan del Golfo tiene campamentos en el territorio?

Entrevistado: “Estuvieron acampando en la orilla de la carretera que conduce de Urrao al Carmen de Atrato por el cañón de Pavón. Uno ve que, por ejemplo, cuando ingresaron a Altamira unos hombres que desmantelaron unas plazas de vicio que no se supo quién era. Se llenó el pueblo de ejército y cuando pasaron todo este poco de paramilitares, no pasó nada. Inclusive hubo muertos y no pasó nada. El gobernador de Antioquia ahí sí no hizo ninguna aclaración o no dijo nada sobre eso”.

C/R: ¿Qué busca el Clan del Golfo en la zona?

Entrevista: “El manejo de las plazas de vicio, el manejo del microtráfico, porque ellos las plazas de vicio, por ejemplo, en Betulia y en Altamira y todo esto, las tenían solas, sin tropa. Y después de que ingresaron esta gente, que no supo quién fue y les hizo ese daño, digámoslo así, entonces ya mandaron la tropa para tener un control territorial del área urbana y rural. Las plazas de vicio de toda esa zona, Altamira, Betulia, Guintar, Anzá, Salgar, Concordia, Urrao, todo eso lo manejan. En Urrao hay un conflicto peor, que es que también hay bandas. La banda del 20 de julio, hay otra banda que en este momento no recuerdo cómo se llama, y los del Clan del Golfo”.

C/R: Las plazas de vicio son muy rentables, ¿por qué son tan apetecidas por los ilegales?

Entrevistado: “La problemática de drogadicción en este momento en esas veredas es alarmante porque los mismos padres de familia, los mismos habitantes de las veredas comentan que están peores las veredas que el mismo Medellín en cuanto al manejo de la drogadicción. Es una problemática, es un fenómeno bastante triste, bastante triste”.

C/R: Conociendo el accionar del Clan del Golfo, su poder en cantidad de personas armadas, ¿la pelea entre la guerrilla y ese grupo es solo por las plazas de vicio o hay otra intención como las rutas?

Entrevistado: “No, es lógico, sí. También tiene que ver con los corredores estratégicos, porque del occidente, de Santa Fe, Guintar a Urrao, hay un corredor estratégico por Altamira a subir a ese cañón, y hay otro corredor estratégico entre Betulia y Urrao por la Aguamala y el Indio, y entre Urrao y el Carmen de Atrato es otro corredor estratégico, claro, donde se pueden mover armas y droga. Entonces también es la pelea por el control de esos corredores estratégicos”.

Violación del derecho internacional humanitario por grupos ilegales

Caracol Radio: En esta guerra, ¿es común que se cometan crímenes que vulneren el derecho internacional humanitario?

Entrevistado: “He estado por mi trabajo en la zona del campo rural, he visto mucho el conflicto de frente y, pues, uno ve, por ejemplo, el asesinato de un combatiente a otro, por ejemplo, cómo le sacan los ojos, por ejemplo, cómo a un muchacho lo cogen, porque me tocó ver ahí en unos combates que ellos tuvieron por ahí como en mayo, 16, 17 de mayo más o menos, y un pelao que era de la guerrilla, lo mataron de una manera muy brutal, le sacaron los ojos, le sacaron la lengua, le quebraron las piernas, le estaban mochando una mano y le cortaron el pene”.

Posibles soluciones a este conflicto

C/R: ¿Usted que ha visto el conflicto de frente, ¿cuál cree que podría ser la solución para evitar este derramamiento de sangre y que las comunidades no sigan viviendo bajo la amenaza constante?

Entrevistado: “Pues ahí juegan un papel muy importante los líderes sociales, los comandantes de policía, los comandantes de ejército, el gobierno con inversión social, con educación, llevando a los muchachos; por ejemplo, lo que hizo el presidente, ahorita, de darles un sueldo a los muchachos para que ingresen al ejército; ya muchos irán a ingresar mejor al ejército que ir a ingresar a un grupo ilegal armado, porque allí el ejército les ofrece, cierto, un sueldo y les ofrece unas prestaciones. Y educación”.

C/R: ¿Conoce alguna iniciativa que se pueda replicar y apoyar para evitar que los menores ingresen a los grupos armados?

Entrevistado: “Yo estuve por ahí en una vereda de un municipio donde vi una junta de acción comunal de niños de 14 años a 6 años. Si desde ahora educamos a los niños en esta parte cívica y en oportunidades, educación, no va a haber drogadicción; tenemos que erradicar la droga. Es una junta que se reunía, así como se reunían los adultos; se reunían cada mes y llevaban su plan de trabajo y hacían sus actividades y recogían sus fondos y tenían sus capacitaciones. Es un ejemplo de junta de acción comunal que vi muy bonito; inclusive me comentó la comunidad que había sido premiada por la gobernación como ejemplo, como plan piloto de la junta de acción comunal de niños”.

C/R: ¿Por qué accedió a darle esta entrevista a Caracol Radio? ¿Qué lo motivó a contar estas situaciones que en la ruralidad conocen las comunidades, pero que en la ciudad se desconocen a detalle?

Entrevistado: “Para que las fuerzas armadas, para que el Estado, para que el gobierno ponga los ojos en estos territorios y pues que no se permita que las comunidades sufran los embates de la guerra”.