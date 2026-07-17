Estudio advierte que el 80% de los mineros artesanales antioqueños trabaja en condiciones peligrosas

Medellín

La minería, una de las actividades que sostiene la economía de un importante número de municipios antioqueños, representa riesgo para la salud y vida de quienes la sostienen, los mineros.

Un estudio adelantado por el Politécnico Grancolombiano analizó los desafíos que tiene este sector y quiénes hacen parte de él, revelando que los trabajadores están expuestos de manera permanente a sustancias tóxicas y entornos inseguros.

Riesgo en la salud

Esta investigación muestra que entre el 25 y el 33 por ciento de quienes trabajan en la minería presentan signos de intoxicación por mercurio, además de enfrentar enfermedades respiratorias como neumoconiosis y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, EPOC.

Dentro del informe se indica que las personas que trabajan de manera artesanal como mineros lo hacen con “la exposición permanente a material particulado, sustancias tóxicas y condiciones inseguras de trabajo, frecuentemente sin equipos de protección adecuados ni acceso oportuno a servicios de salud”.

Accidentes laborales

Destacaron desde esta institución educativa que la ausencia de contratos formales y de cobertura efectiva en salud agrava aún más el panorama, pues un accidente o una enfermedad laboral pueden comprometer no solo la estabilidad económica del trabajador, sino también la de todo su núcleo familiar.

Se demuestra con el estudio que los mineros están desarrollando su labor en condiciones de alta vulnerabilidad, con escaso acceso a seguridad social, protección laboral y circunstancias adecuadas de salud y seguridad en el trabajo.

El estudio

La investigación se denomina “Minería artesanal frente al derecho laboral y las condiciones para lograr el trabajo decente”, desarrollada por la investigadora antioqueña Lina María Valencia, del Politécnico Grancolombiano.

Esta actividad de la economía tiene una influencia destacada en municipios del Bajo Cauca, Nordeste antioqueño, Buriticá y Santa Fe de Antioquia.

En este departamento la minería artesanal tiene mayor presencia y representa una fuente fundamental de ingresos para numerosas comunidades rurales.

La investigadora del Politécnico Grancolombiano, Lina María Valencia Gallo, explicó que “los trabajadores del sector minero generalmente se encuentran en una situación precaria y de vulnerabilidad, enfrentando condiciones laborales inseguras, ausencia de protección social y limitadas garantías para el ejercicio de sus derechos”.

Informalidad en la minería

Como parte de los hallazgos, según la investigadora, preocupa que cerca del 70 por ciento del oro producido en Colombia proviene de actividades informales, situación que dificulta la implementación de controles laborales, ambientales y de seguridad para quienes trabajan en el sector.

Según las cifras de esta investigación, entre 2020 y 2023 fueron formalizados más de 7.180 mineros en Antioquia, lo que representa cerca del 40 por ciento de los procesos de formalización realizados en el país durante ese periodo.

Adicionalmente, para 2025 se registraban cerca de 22.000 mineros formalizados en Colombia, resultado de estrategias impulsadas desde diferentes entidades para acompañar a pequeños productores y fortalecer la legalidad en el sector.