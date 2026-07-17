La Climate Week Medellín 2026 abre convocatoria para unir eventos paralelos a su agenda oficial

Medellín

La capital de Antioquia recibirá la Climate Week 2026 del 28 de septiembre al 10 de octubre, siendo la primera vez que este evento se celebra en el Sur Global. El foro reunirá a gobiernos, empresas y academia para diseñar estrategias conjuntas contra el cambio climático y proteger la biodiversidad regional.

La organización del evento recibirá propuestas de eventos paralelos para la agenda oficial hasta el 31 de julio de 2026. La convocatoria está dirigida a empresas, universidades, ONGs, entidades públicas y colectivos ciudadanos que deseen presentar sus iniciativas de sostenibilidad y acción climática.

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A la fecha, se han postulado más de 100 eventos paralelos que incluyen paneles de expertos, talleres prácticos, visitas técnicas y actividades comunitarias. Las propuestas abordan temas clave como movilidad sostenible, economía circular, educación ambiental y conservación de la biodiversidad.

Las organizaciones interesadas en postular sus actividades pueden realizar el proceso de inscripción de manera virtual. El formulario de registro y los requisitos de participación están habilitados en el sitio web oficial: climateweekmedellin.com/registro-eventos.

El encuentro cuenta con el respaldo de la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín y la Fundación Socya, promoviendo un espacio de articulación internacional. El objetivo principal es visibilizar las soluciones climáticas locales y conectar a los líderes comunitarios con organismos multilaterales.