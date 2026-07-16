Ejército desmantela depósito de armas del Clan del Golfo en el suroeste antioqueño

Jericó, Antioquia

Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 11 Cacique Nutibara, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, ubicaron y destruyeron un depósito ilegal de armas perteneciente a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, en la vereda Palenque del municipio de Jericó, suroeste antioqueño.

El hallazgo se produjo luego de intensos combates en el marco de la ofensiva contra ese grupo armado ilegal, en los que resultaron muertos dos presuntos integrantes del Clan del Golfo. En el depósito fueron incautados cuatro fusiles, dos subametralladoras, quince proveedores, 257 cartuchos de diferentes calibres, dos supresores de sonido, varios chalecos multipropósito y otros elementos de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Todo el material fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Sijin de la Policía de Antioquia, para su respectiva judicialización.

“Este resultado representa una afectación a la estructura armada y logística de este grupo armado ilegal reduciendo su capacidad para ejecutar acciones que alteran la seguridad y la tranquilidad de las comunidades. Asimismo, contribuye a la reducción significativa del homicidio en la zona rural del suroeste antioqueño donde estas armas eran utilizadas para la comisión de este delito”, dijo el brigadier general, Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante Cuarta Brigada.

El Ejército Nacional anunció que mantendrá las operaciones ofensivas en la subregión con el fin de debilitar las estructuras criminales y garantizar la protección de la población civil. Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que entregue información oportuna a través de las líneas habilitadas por las Fuerzas Militares y de Policía.