Capturaron a mujer que lanzó de un cuarto piso al perro de su madre por una discusión en Medellín

Capturada por causarle la muerte a un perro al tirarlo de un cuarto piso. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

Una mujer de 39 años fue capturada en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín, al ser señalada de causar la muerte de un perro tras lanzarlo desde el cuarto piso de una vivienda durante un caso de violencia intrafamiliar.

El procedimiento se realizó gracias a la rápida respuesta de unidades de la Policía Nacional, que atendieron un llamado recibido a través de la línea de emergencias 123 por una presunta riña entre una madre y su hija en una unidad residencial del sector.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron sin vida al animal, identificado como Rossy. De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, en medio de la discusión familiar, la mujer habría arrojado al vacío al perro de su madre, provocándole la muerte.

Durante la atención del caso, los policías también establecieron que la mujer, presuntamente, lanzó desde la misma edificación a un gato de su propiedad. El felino fue auxiliado por residentes del conjunto residencial y trasladado a un centro veterinario, donde permanece bajo observación y recibe atención médica.

Captura e investigación

Tras verificar lo ocurrido, las autoridades capturaron a la mujer por el delito de maltrato animal, en el marco de la Ley Ángel, normativa que fortaleció las sanciones contra quienes atenten contra la vida e integridad de los animales en Colombia.

“La llamada oportuna de la ciudadanía a la línea 1 2 3 permitió la llegada inmediata de nuestra policía. La mujer ya fue capturada por el presunto delito de maltrato animal en aplicación de la ley Ángel, y deberá responder entonces ante la justicia”, señaló el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa.

La propietaria del perro interpuso la denuncia correspondiente, mientras que la capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso judicial para determinar su responsabilidad en estos hechos.