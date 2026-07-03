Militares denuncian que han tenido que hacer “vaca” para comprar drones ante falta de protección

Caracol Radio conoció el testimonio de un militar desplegado en el departamento del Cauca que advierte las dificultades que enfrentan algunas unidades militares en zonas críticas de orden público por la falta de drones de reconocimiento y de sistemas efectivos para detectar o neutralizar aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos.

El uniformado aseguró que, pese al aumento de ataques con drones contra la Fuerza Pública, varias unidades siguen sin herramientas suficientes para anticipar esas amenazas. “Algunas unidades de choque no tenemos capacidad de detección de drones o inclusive de drones de reconocimiento. Y hay algunas unidades que les han dado este sistema, pues algo básico”, afirmó.

Según el testimonio, uno de los equipos entregados no estaría funcionando con el alcance que promete el manual. “Es un sistema que dice el manual que detecta drones a dos kilómetros, pero en realidad son 200, 300 metros máximo”, dijo el comandante de pelotón.

El militar explicó que, ante esa falta de capacidades, algunos pelotones han tenido que recoger dinero entre los propios soldados para comprar drones comerciales. “A veces nos toca hacer la vaca el pelotón para comprar un dron de reconocimiento y que el pelotón tenga”, relató.

De acuerdo con el uniformado, esos equipos básicos pueden costar entre $2 millones y $3 millones. “Los drones básicos están en dos, tres millones, entonces a veces toca a cien o doscientos mil, dependiendo de la cantidad de hombres”, señaló, al confirmar que el aporte sale “por cabeza”.

También explicó cómo se hace la compra de estos equipos. “Eso a veces lo maneja el comandante de pelotón o un soldado profesional que uno designe para que vaya y lo compre. En tiendas comerciales normales o lo encargan por internet”, aseguró.

En su caso, dijo que incluso ha tenido que usar un dron personal para labores de reconocimiento en terreno. “Yo ya había comprado un dron, pero como hobby, como algo personal. Pero pues yo lo estoy utilizando acá en el pelotón para hacer reconocimientos”, afirmó.

El testimonio advierte que la comandancia conocería estas limitaciones. “Ellos inclusive en los programas nos dicen que la seguridad de nosotros es que hay que invertir en la seguridad, que ya sabemos que las limitaciones del presupuesto no alcanzan para darles drones a todos, mucho menos antidrones”, sostuvo.

Sobre los equipos para enfrentar drones enemigos, el militar indicó que algunas unidades especiales sí cuentan con sistemas inhibidores. “Algunas unidades especiales sí tienen hasta una pistola que es para quitar la señal al dron”, explicó.

Sin embargo, cuestionó algunos equipos fabricados en Colombia. “Las que han traído de otros lados, exportadas, esas sí dicen que dan resultados, pero hay otras que hicieron acá mismo en Colombia, por las escuelas de comunicaciones, y la verdad ha sido un fracaso”, aseguró.

Pero además fue más allá y señaló que esos equipos no serían útiles en terreno. “Esa pistola primero que todo no sirve y pesa más que una metralladora M60. Entonces es un peso y algo obsoleto, que no ha servido. Sin embargo, han invertido mucha plata haciendo esa clase de pistolas acá en Colombia”, dijo.

El militar explicó que, cuando no tienen capacidad para detectar o derribar drones, la reacción de la tropa es limitada. “Hay unas instrucciones que han implementado en las escuelas, son nuevas, donde uno hace un plan de reacción y contraataque, uno trata de cubrirse, buscar cubierta y protección, pero de ahí nada más, esperar a ver a dónde caiga la granada”, relató.

Según el militar, en otros pelotones los drones comerciales comprados por los propios soldados han servido para detectar amenazas antes de un ataque. “Gracias a ese dron comercial se evidencia, según lo que me dicen, cuando están armando el dron con el explosivo. Ahí uno reacciona y dice: ojo, por allá a dos kilómetros están armando un dron, toca esconderse o buscar cubierta”, señaló.

El uniformado también habló de ataques recientes en Cauca. “Creo que fue en Corinto, si no estoy mal, que hubo un enjambre de drones. 15 drones que iban contra un pelotón y una base”, afirmó.

De acuerdo con su versión, varios de esos drones fueron derribados, pero no con sistemas especializados. “De los cuales bajaron cinco. Pero no con sistema antidrone, sino con fusilería. A punta de bala”, aseguró.

Tras la denuncia de Caracol Radio, el Ejército reconoció que algunos militares han hecho “vaca” para comprar drones comerciales de reconocimiento, el brigadier general Diego Jaramillo Cuñoz, comandante de la Brigada 29 del Ejército, aseguró que esas colectas no corresponden a una orden institucional, sino a decisiones propias de los uniformados. “Son iniciativas propias de los soldados por la preocupación misma de ellos de poder ¿qué puedo hacer más?”, afirmó.

Sobre la denuncia puntual de las “vacas”, el oficial insistió en que no son una instrucción de los mandos. “No es una condición que se genere porque cada vez que ellos van a emplear o se va a emplear una unidad para una operación, se emplean todas las capacidades”, señaló.

Ante la pregunta de si los soldados acudieron a esas colectas porque no tenían todos los equipos en terreno, el comandante sostuvo que el Ejército sí dispone de elementos, pero admitió que algunos militares buscan tener más herramientas. “Los elementos sí se tienen, inclusive cuando ellos piden los elementos se les dota, pero si ellos quieren tener más elementos, son iniciativas propias”, respondió.

Jaramillo agregó que esas compras responden a necesidades o intereses adicionales de las tropas en materia tecnológica. “Si ellos quieren tener más elementos, son iniciativas propias de la misma condición de lo que ellos necesitan. Las nuevas generaciones en el tema tecnológico quieren tener más acceso a más tecnología”, dijo.