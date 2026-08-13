“Hasta los más bandidos pueden tener gestos humanitarios”: Rodrigo Lara

En medio del recorrido que Caracol Radio hace por diferentes puntos de la ciudad de Quibdó, la capital del departamento del Chocó, conoció que el control social y territorial que ejercen los grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo y las bandas criminales en esta zona del país afecta la atención de los damnificados por el terremoto que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto.

En muchos barrios se puede acceder con ayuda de la Defensoría del Pueblo territorial Chocó, por la disputa que hay incluso en medio de la emergencia.

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Ante esta situación la Defensora del Pueblo, Iris Marín, planteó a los grupos armados hacer una tregua humanitaria.

“Que las personas puedan acceder a atención humanitaria y que todas las instituciones puedan entrar sin ningún tipo de restricción. El Chocó es un departamento que tiene unos confinamientos en algunas regiones casi que permanentes y en donde el ingreso de las autoridades está muy restringido. Entonces es pedirle a los actores armados que en este momento prioricemos el bienestar, el alivio del sufrimiento de la gente y permitan el ingreso”.

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Caracol Radio le preguntó al ministro del Interior, Rodrigo Lara, sobre esta propuesta de una tregua humanitaria y aseguró que hasta los más bandidos pueden tener gestos humanitarios.

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“Yo espero que los integrantes de estas organizaciones tan peligrosas y tan desalmadas tengan corazón y sentimiento para con las poblaciones que han sufrido tanto y ayuden a que podamos llevar estas ayudas. Nosotros queremos mover el Estado, mover todo el sector privado para que la ayuda le llegue a la gente y ellos lanzando drones y haciendo minería ilegal, así es muy difícil”.

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Rodrigo Lara espera que los grupos armados se sienten, reflexionen y recapaciten porque algo les debe quedar de humanidad para que ayuden en medio de esta emergencia por el terremoto que impactó varias zonas del país.

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