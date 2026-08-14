“Triste y lamentable”: exembajador Reyes respondió al Gobierno tras declararlo insubsistente

Tras la noticia de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró insubsistentes a cinco embajadores, entre Guillermo Reyes, quien estaba en la Embajada de Colombia ante el Reino de Suecia, el exfuncionario respondió a través de una carta.

Expresó que la información que emitió la Cancillería colombiana es falsa, pues en ella señalan que él no presentó su renuncia de manera oportuna. Sin embargo, Caracol Radio conoció la carta con la que Reyes informó de su renuncia al presidente De la Espriella y al ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula.

En contexto: La carta de renuncia del embajador ante el Reino de Suecia antes de ser declarado insubsistente

“Dicha información es absolutamente falsa y contraria a la verdad, pues en mi caso, el 6 de agosto del presente año, envié por valija diplomática mi renuncia irrevocable al cargo de embajador ante el Reino de Suecia”, indicó.

Detalló que su carta de renuncia fue recibida por la empresa DHL, que ejerce como correspondencia de la Cancillería, el 10 de agosto.

“Triste y lamentable que sea esta la forma en que se reconoce mi trabajo consagrado y dedicado a mi país durante estos más de 33 meses de servicio diplomático y comercial, en los que no solo no gocé de un día de vacaciones, sino que entregué lo mejor de mí para fortalecer y elevar el nivel de estrategias de las relaciones bilaterales entre Colombia y Suecia”, sostuvo.

Vea aquí: Los detalles de la reunión entre Pacto Histórico y Centro Democrático para elección de contralor

Concluyó su comunicado asegurando que fueron los “odios y resentimientos” de la política los que desvirtúan los logros y resultados de su gestión como embajador.

“Queda mi informe de gestión y una carta de renuncia que dan prueba fehaciente de mi tarea en este país, que antes de que se pronunciara la Cancillería, ya había puesto fin a mi gestión”, finalizó.

Vea el comunicado de Guillermo Francisco Reyes aquí:

Ampliar Cerrar

Escuche la noticia completa aquí: