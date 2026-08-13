Cooperación militar con EE. UU. abre debate sobre soberanía y autorización del Congreso

Bogotá. Junio 17 de 2026. En el Capitolio Nacional se desarrollan las últimas sesiones del periodo legislativo del Congreso, con plenarias de Cámara de Representantes y Senado en las que se discuten y votan proyectos antes del cierre de la actual legislatura. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

El anuncio de la incorporación de Colombia a la coalición contra los carteles de las Américas abrió un nuevo debate político sobre la cooperación militar con Estados Unidos, la soberanía nacional y el papel del Congreso de la República.

El jefe de la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella, el senador Iván Cepeda, cuestionó el anuncio y aseguró que los militares estadounidenses tendrían inmunidad para desarrollar operaciones en territorio colombiano.

Le puede interesar: Desde el Congreso aseguran que la UNGRD no tiene fondos para atender la emergencia del terremoto

“Colombia pasa a ser un laboratorio y una plataforma para intervenir militarmente por parte de Estados Unidos en toda la región”.

Cepeda también señaló que el presidente Abelardo de la Espriella no estaría respetando la soberanía nacional y advirtió sobre el alcance de la cooperación militar.

Lea también: Terremoto Colombia: Defensoría del Pueblo exigió tregua humanitaria a grupos armados

Desde el Congreso, la senadora Jennifer Pedraza y el senador Rafael Nieto coincidieron en que cualquier operación militar conjunta entre Colombia y Estados Unidos debe contar previamente con la autorización del Congreso.

Pedraza fue enfática al señalar que “Le digo al presidente Abelardo de la Espriella que Colombia no es la finca de nadie. Usted prometió respetar la Constitución”.

La congresista sostuvo que, si se pretende desarrollar este tipo de cooperación sobre territorio colombiano, se requeriría la autorización del Senado de la República y del Consejo de Estado.

En contraste, el presidente del Senado, Honorio Enríquez, destacó la importancia de fortalecer la cooperación regional para enfrentar el crimen organizado y planteó una mayor integración entre los países latinoamericanos.

“Colombia necesita integración latinoamericana, que los latinoamericanos defendamos nuestro país”, expresó Enriquez.

El anuncio deja abierto un nuevo pulso político en el país sobre los límites de la cooperación militar con Estados Unidos, la soberanía nacional y las competencias que tendría el Congreso frente a eventuales operaciones conjuntas en territorio colombiano.

Lea aquí: Expresidente Petro podrá salir del país: plenaria del Senado aprobó la autorización