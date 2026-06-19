Aerocivil restringe el uso de drones en todo el país por las elecciones del 21 de junio

La Aeronáutica Civil anunció una restricción temporal para las operaciones de drones en categoría abierta en todo el país durante la jornada electoral del próximo domingo 21 de junio. La medida regirá entre las 00:00 y las 23:59 horas.

La disposición aplica para los Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS), conocidos como drones, que operan en categoría abierta, una clasificación utilizada principalmente para actividades recreativas y algunas operaciones de bajo riesgo.

Según la Aerocivil, la restricción busca prevenir riesgos para el orden público, evitar interferencias con las operaciones aéreas institucionales y permitir el desarrollo de los operativos de seguridad previstos para las elecciones.

La restricción no cobija a los operadores de drones que cuentan con certificación y autorización para operar en categoría específica. Estos podrán continuar con sus actividades conforme a los permisos otorgados por la Aerocivil.

En ese sentido, la Aerocivil tambien advirtió que el incumplimiento de la disposición podrá dar lugar a acciones administrativas y sanciones contempladas en la normativa aeronáutica vigente.