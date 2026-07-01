Ejército abatió a alias ‘Bola Ocho’, cabecilla del ELN vinculado a ataques con drones en Bolívar

La muerte de Luis Carlos Palacios Martínez, alias ‘Bola Ocho’, fue confirmada por el Ejército Nacional tras una operación militar desarrollada en la vereda Simoita, jurisdicción del municipio de Morales, en el sur de Bolívar.

De acuerdo con la institución, tropas del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 9 sostuvieron combates contra integrantes del frente Luis José Solano Sepúlveda del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de los cuales murió el señalado cabecilla de milicias de esa estructura armada.

Durante el operativo también fueron incautados una pistola calibre 9 milímetros, una granada, tres proveedores, 94 cartuchos de diferentes calibres, dos teléfonos celulares, una memoria USB y más de siete millones de pesos en efectivo.

¿Quién era alias ‘Bola Ocho’?

Según información de inteligencia militar, alias ‘Bola Ocho’ llevaba aproximadamente once años en las filas del ELN y, durante los últimos cinco años, se consolidó como el principal responsable de la estructura de milicias del frente Luis José Solano Sepúlveda, perteneciente al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro.

Las autoridades señalaron que, antes de ocupar ese cargo, hizo parte de las denominadas Redes de Apoyo al Terrorismo y posteriormente estuvo al frente de las finanzas del frente Alfredo Gómez Quiñónez. Más adelante asumió la coordinación de las milicias urbanas y rurales de esa estructura.

Asimismo, los organismos de inteligencia lo identificaban como el encargado de mantener el enlace con las Redes de Apoyo al Terrorismo, orientar acciones armadas y coordinar parte del recaudo de extorsiones al sector minero, una de las principales fuentes de financiación del grupo armado.

Se le atribuyen también varios ataques por parte de ese grupo armado hacia las Fuerzas Militares, ejecutados con drones cargados con explosivos.

Pronunciamiento del ministro de Defensa

Tras conocerse el resultado de la operación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la muerte de alias ‘Bola Ocho’ representa un golpe contra la estructura armada del ELN en el sur de Bolívar.

“Cada 20 horas nuestra Fuerza Pública tiene un combate contra los grupos criminales. Felicitaciones a nuestros militares y policías”, expresó el funcionario.

El ministro agregó que “tropas de nuestro Ejército, con apoyo judicial de la Policía Nacional, neutralizaron en desarrollo de operaciones militares a alias ‘Bola Ocho’, cabecilla de comisión del cartel narcoterrorista del ELN, durante combates en zona rural de Morales, Bolívar”.

Finalmente, señaló que “La neutralización de alias “Bola Ocho” representa un golpe contundente contra el mando criminal del ELN en el sur de Bolívar y reafirma que la Fuerza Pública mantiene la iniciativa operacional para proteger a las comunidades", al tiempo que reconoció la labor de los militares y policías que aprticiparon en el operativo.