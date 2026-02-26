Defensoría emite alerta temprana por disputas armadas y uso de drones en Nariño

Colombia

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 005 de 2026 para los municipios de El Peñol y El Tambo, en el departamento de Nariño, ante el riesgo inminente que enfrentan las comunidades por confrontaciones armadas y el uso de drones con explosivos en zonas urbanas y rurales.

Según la entidad, el escenario responde a dos dinámicas principales: La primera, la disputa territorial por el control del corredor vial de Guambuyaco, considerado un eje estratégico para la movilidad y las economías ilícitas.

En esa zona, el Frente Franco Benavides, disidencia de Iván Mordisco, adelanta un proceso de expansión que choca con la presencia de Comuneros del Sur (disidencia del ELN) y el grupo Autodefensas Unidas de Nariño (AUN).

La segunda dinámica, calificada como de “extrema gravedad”, es el uso recurrente de drones modificados con explosivos y otros artefactos improvisados, dirigidos contra estaciones de Policía y sedes administrativas como la Alcaldía de El Peñol.

Estos ataques, registrados con mayor frecuencia desde noviembre de 2025, han ocurrido en cascos urbanos y centros poblados, afectando bienes civiles y generando impactos en funcionarios y transeúntes.

Además, denunció la imposición de mecanismos de control social por parte de los grupos armados ilegales, como la instalación de vallas y banderas, difusión de mensajes por WhatsApp y panfletos, así como la coacción para conformar “guardias campesinas” que obstaculicen el trabajo de la fuerza pública.

Riesgo para población vulnerable

Menores de edad están expuestos al reclutamiento forzado, uso y utilización por parte de actores armados, así como a los efectos de combates y explosiones cerca de escuelas y centros de desarrollo infantil.

La población indígena también enfrenta un riesgo alto, especialmente los cabildos de El Tambo y el Cabildo Quillasinga Integrado de El Peñol (Corcaquinpe), cuyos liderazgos han sido víctimas de amenazas, instrumentalización y convocatorias obligatorias a reuniones clandestinas.

Denuncia la entidad que en áreas rurales, campesinos y habitantes denuncian contaminación de sus territorios con minas antipersonal y restricciones a la movilidad. Servidores públicos y transportadores han sido blanco de amenazas y ataques directos contra las infraestructuras donde desempeñan sus labores.

Zonas en peligro

La alerta incluye el casco urbano de El Tambo y corregimientos como San Pedro y El Azogue, así como el casco urbano de El Peñol y sectores como Las Cochas, El Peñol Centro, Peñol Viejo y La Toma, entre otros.

Recomendaciones a las autoridades

Ante este panorama, la Defensoría formuló 16 recomendaciones dirigidas a entidades del orden nacional y territorial. Entre ellas, pidió al Ministerio del Interior, a través de la Ciprat, coordinar una respuesta urgente; al Ministerio de Defensa implementar estrategias antidrones y de desminado; y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y al ICBF fortalecer las medidas de protección para líderes sociales, comunidades étnicas y menores de edad.

Asimismo, solicitó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz verificar el cumplimiento de acuerdos sobre desminado y no reclutamiento de menores; a la Gobernación de Nariño destinar recursos y asistencia técnica para proyectos de prevención y a la Fiscalía avanzar en las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables.