Embajada Saharaui se retirará de Colombia tras decisión de reconocer soberanía de Marruecos

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Embajada Saharaui se retira de Colombia tras decisión de reconocer soberanía de Marruecos

La decisión del Gobierno colombiano de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental generó una fuerte reacción de la representación de la República Árabe Saharaui Democrática en Colombia.

En entrevista con 6AM de W, Mohamed Alí Salem aseguró que la decisión fue recibida “con cierta sorpresa”, debido a que, según sostuvo, desconoce la posición que Colombia había mantenido durante décadas frente al conflicto territorial.

“Por dignidad nos retiramos como embajada”, afirmó el representante.

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Embajada Saharaui cuestiona cambio de posición de Colombia

Mohamed Alí Salem, representante de la embajada Saharaui, calificó la determinación como contraria al derecho internacional y al principio de autodeterminación de los pueblos.

El representante recordó que Colombia había reconocido a la República Saharaui desde 1985, durante el gobierno de Belisario Betancur, por lo que consideró llamativo que una nueva administración haya decidido modificar esa postura.

“Nos parece anacrónico reconocer el derecho de Marruecos que no se lo da nadie”, afirmó Alí Salem, quien sostuvo que Colombia no tendría competencia para reconocer como perteneciente a Marruecos un territorio cuya soberanía continúa siendo objeto de disputa internacional.

Para el diplomático, el cambio de posición responde a un “sesgo ideológico clarísimo” y no modifica la situación jurídica del Sahara Occidental.

¿Qué dice la ONU sobre el Sahara Occidental?

Mohamed Alí Salem insistió en que Naciones Unidas mantiene desde hace décadas el principio de autodeterminación del pueblo saharaui como parte del tratamiento internacional del conflicto.

El representante recordó que la ONU incluyó al Sahara Occidental en su listado de territorios no autónomos desde 1963 y que el proceso de descolonización continúa sin una solución definitiva.

Por esa razón, cuestionó que Colombia pueda reconocer la soberanía de Marruecos sobre el territorio mientras el asunto permanece dentro de los mecanismos de Naciones Unidas.

“Naciones Unidas lleva desde 1966 reconociendo el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui”, sostuvo.

La representación saharaui anunció su retiro de Colombia

La decisión del Gobierno colombiano también tuvo consecuencias diplomáticas. Mohamed Alí Salem explicó que la representación saharaui decidió retirarse de Colombia después de que se anunciara públicamente la suspensión de las relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática.

“Por dignidad nos retiramos como embajada”, afirmó el representante.

Sin embargo, expresó su pesar por el impacto que la decisión pueda tener en las relaciones entre el pueblo saharaui y los colombianos. Destacó que Colombia ha mantenido históricamente una relación cercana con la causa saharaui y recordó que es el único país de habla española que reconoce a la República Saharaui.

Críticas a Marruecos y a la posición internacional

El embajador Mohamed Alí Salem también lanzó críticas contra Marruecos y cuestionó la imagen internacional que proyecta el país.

El representante calificó a Marruecos como un país con dificultades económicas y cuestionó el papel de su monarquía, al tiempo que señaló que “la política internacional frente al Sahara Occidental ha estado condicionada por los intereses de Estados Unidos, Francia y España”.

Según su interpretación, España tiene una responsabilidad histórica en la falta de una solución definitiva al conflicto debido a su antiguo papel como potencia administradora del territorio.

“Nadie puede mover el tema del Sahara”.

Para la representación “saharaui, el reconocimiento colombiano no cambia el escenario internacional ni concede a Marruecos la soberanía definitiva sobre el Sahara Occidental”.

Alí Salem insistió en que la disputa continúa bajo el marco de Naciones Unidas y que cualquier solución debe contemplar el derecho del pueblo saharaui a decidir sobre su futuro.

El representante también cuestionó que Colombia haya tomado esta determinación en medio de la emergencia provocada por el terremoto que afectó al país el pasado 10 de agosto.

Por último, agradeció y afirmó que : “El Pacto Histórico y al expresidente Gustavo Petro por haber restablecido en su momento las relaciones diplomáticas con la República Saharaui y lamentó que el nuevo Gobierno haya optado por revertir esa política exterior”.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: