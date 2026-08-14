Presidente De la Espriella confirmó golpe a disidencias de ‘Mordisco’ en Meta: 3 miembros capturados

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que el Ejército dio un golpe en Mapiripán, Meta, a la estructura 39 de las disidencias de las Farc, la cual está bajo el mando del criminal alias ‘Mordisco’.

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En la operación también lograron el rescate del ciudadano José Luis Martínez después de 11 meses de secuestro, y de una menor de edad, así como la captura de tres de integrantes del grupo criminal.

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Así lo dio a conocer el mismo jefe de Estado por medio de su cuenta de X, en donde también informó que se incautó material de intendencia como “fusiles, proveedores, munición y material utilizado por esta estructura”.

Finalmente, el mandatario fue tajante y envió un mensaje a los grupos criminales: “O se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza de la República”.

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“El orden no se negocia y la fuerza legítima del Estado no retrocede ante el crimen”, aseveró.