Mindefensa pidió apoyo de la ONU para frenar uso criminal de drones

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, solicitó apoyo a la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo para fortalecer las medidas internacionales que permitan combatir el empleo y uso ilícito de drones por parte de estructuras criminales.

La petición fue hecha durante una reunión bilateral en Nueva York con Alexandre Zouev, secretario general adjunto de la Oficina de la ONU contra el Terrorismo, quien se comprometió a seguir apoyando a Colombia en la lucha contra amenazas transnacionales como el narcotráfico y la minería ilegal.

Según el Ministerio de Defensa, Colombia pidió fortalecer estrategias y directrices internacionales para prevenir la comercialización y el uso de drones con fines ilícitos, especialmente cuando son utilizados para transportar cargas ilegales o ejecutar ataques terroristas.

Sánchez también solicitó mejorar los controles frente al uso indebido de redes sociales, plataformas digitales y ecosistemas virtuales, para evitar que sean empleados para generar terror, pánico o facilitar el reclutamiento forzado de menores de edad.

Durante el encuentro, Colombia también pidió fortalecer la cooperación multilateral y los marcos legales para interrumpir los flujos financieros ilícitos derivados principalmente del narcotráfico y la minería ilegal.