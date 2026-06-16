Incautan drones, explosivos y material de guerra de Disidencias Farc en López de Micay

Incautan drones, explosivos y material de guerra de la “Jaime Martínez” en Cauca

La Armada, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial incautaron en López de Micay, Cauca, material de guerra, explosivos, drones, equipos de comunicación, intendencia y propaganda que pertenecerían a la estructura “Jaime Martínez”.

El operativo se desarrolló en el Pacífico caucano, una zona donde esta estructura criminal mantiene corredores de movilidad y áreas de influencia para acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil.

En las imágenes conocidas por Caracol Radio se observa el material incautado extendido sobre la cubierta de una unidad fluvial de la Armada. Allí aparecen varios drones, explosivos tipo artefactos improvisados, munición, proveedores, equipos de comunicación, prendas de uso militar, brazaletes, banderas y propaganda alusiva a la estructura armada.

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También se observan cilindros y elementos explosivos de diferentes tamaños, varios de ellos alineados junto al material aéreo no tripulado, lo que evidencia la capacidad que tendría esta estructura para lanzar ataques con drones y explosivos en esta zona del Cauca.

De acuerdo con la Armada, el material pertenecería al GAO-r Estructura 6 “Jaime Martínez”. La operación fue realizada de manera conjunta con el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“En una operación junto al Ejército y la Fuerza Aeroespacial, en López de Micay, Cauca, nuestras tropas lograron la incautación de material de guerra, explosivos, drones, equipos de comunicación, intendencia y propaganda presuntamente pertenecientes al GAO-r E6 ‘Jaime Martínez’”, informó la Armada.

La institución aseguró que con este resultado se siguen debilitando las capacidades logísticas y criminales de los grupos armados organizados en el Pacífico colombiano.

En el material incautado también se ven equipos que podrían ser utilizados para labores de comunicación, coordinación y ataques con aeronaves no tripuladas, una modalidad que las estructuras armadas han venido usando en diferentes regiones del país.