Con inversión superior a $6,3 billones, MinDefensa liderará el proyecto Escudo Nacional Antidrones

El gobierno anunció el proyecto ‘Escudo Nacional Antidrones’, una ambiciosa iniciativa liderada por el Ministerio de Defensa que tendrá una inversión total superior a $6,3 billones y que apunta a enfrentar el creciente uso de drones con fines criminales por parte de estructuras narcoterroristas.

El presidente Gustavo Petro ordenó asignar cerca de $1 billón para ejecutar la primera fase del proyecto durante 2026, pues aseguran desde el ministerio de Defensa que tiene una importancia estratégica y un objetivo central: garantizar el control del espacio aéreo en zonas sensibles del país.

El proyecto contempla la creación de un equipo integrado por hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes aportarán experiencia operacional y técnica para definir, desarrollar y validar las especificaciones del sistema antidrones, ajustadas a las condiciones particulares del territorio colombiano.

Además, la iniciativa contará con el acompañamiento del Grupo de Transparencia del Ministerio de Defensa Nacional y de una empresa especializada en contratación estatal, con el fin de garantizar procesos claros, eficientes y acordes con la ley.

¿Cómo será la contratación del proyecto antidrones?

Como parte de la fase de socialización, el Ministerio de Defensa convocó a empresas y países interesados a una reunión informativa que se realizará el viernes 16 de enero a las 9:00 a. m., en las instalaciones de la cartera de Defensa, donde se dará a conocer de primera mano el alcance del proyecto y los lineamientos para la presentación de propuestas.

Entre los criterios básicos del Escudo Nacional Antidrones se establece que la contratación será de Gobierno o Estado a empresa, con acompañamiento del país de origen del fabricante.

Las negociaciones se realizarán únicamente con productores o representantes legales directos, y contarán con el respaldo de las embajadas de los países involucrados. De igual manera, se descarta la participación de empresas intermediarias o comercializadoras.

¿Qué deben tener las empresas seleccionadas?

Las compañías seleccionadas deberán garantizar la actualización permanente de los sistemas, así como el entrenamiento y la capacitación de instructores, tanto para la operación como para el mantenimiento de los equipos. Las pruebas de los sistemas se realizarán en ambientes operacionales reales, bajo las condiciones geográficas y de seguridad propias de Colombia.

Las propuestas deberán presentarse conforme a los procedimientos contractuales vigentes y serán evaluadas por equipos técnicos, económicos y jurídicos.