Potrerito, en Jamundí, Valle, sigue siendo blanco de ataques con drones cargados con explosivos

Autoridades aseguraron que las disidencias de las Farc están utilizando a menores para el ensamblaje de drones equipados con explosivos.

Nuevamente se registra este martes 12 de mayo un hostigamiento a la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito en zona rural del municipio de Jamundí, sur del departamento del Valle del Cauca.

Un Policía herido, deja las más de 20 granadas que han sido lanzados contra la sede policial.

La Administración Municipal de Jamundí aseguró que se mantiene la articulación permanente con la Fuerza Pública frente a los hechos que se presentan en la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito.

No se reportan afectaciones a la comunidad.

Este nuevo ataque, se suma a las 23 granadas lanzadas contra uniformados, este lunes 11 de mayo, en la vereda el Cedro en el corregimiento de San Antonio, también en Jamundí, en donde dos militares resultaron heridos por esquirlas.

Estos ataques de drones con explosivos, son atribuidos a las disidencias de las Farc.