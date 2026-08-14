Ejército desarticuló comisión armada de disidencias Farc y rescató a un hombre secuestrado

En desarrollo de una operación militar, se llevaron a cabo acciones en la vereda Puerto Siare, municipio de Mapiripán, Meta, donde lograron la recuperación de una menor de edad, la captura en flagrancia de tres integrantes del GAO-r Estructura 39 Arcesio Niño y el rescate de un ciudadano que permanecía secuestrado desde aproximadamente diez meses atrás.

El operativo fue realizado por tropas de la Vigésima Segunda Brigada de Selva y la Séptima Brigada del Ejército Nacional, con apoyo de capacidades de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El Ejército señaló que el ciudadano había sido privado de su libertad en Pamplona, Norte de Santander, en septiembre de 2025.

“Durante la operación, las tropas lograron ubicarlo y rescatarlo del secuestro, poniendo fin a varios meses de cautiverio. Posteriormente, quedó bajo protección de las autoridades competentes para recibir la atención correspondiente”, agregó.

De igual manera, fue recuperada una menor de edad, a quien se le restablecieron sus derechos y posteriormente fue entregada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

Durante la operación también fueron incautados 3 fusiles de asalto, 20 proveedores, 251 cartuchos calibre 7,62 mm y 298 cartuchos calibre 5,56 mm, además de abundante material de intendencia y una planta eléctrica.

“Estos resultados afectan la capacidad armada y logística de la Estructura 39 Arcesio Niño, señalada de pertenecer al Bloque Amazonas, del denominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc”, señaló el Ejército.

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