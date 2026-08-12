Fiscalía activa plan de emergencia y despliega CTI en Chocó, Caldas, Risaralda y Valle

Tras el terremoto de 7.4 grados en el país, la Fiscalía General de la Nación anunció las acciones que se implementarán en las zonas más afectadas, que ayudarán a identificar las víctimas de una forma más rápida.

La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, señaló que la entidad puso en marcha un Sistema Único de Información para agilizar la identificación de las personas fallecidas y facilitar su entrega digna a sus familiares, según explicó, el procedimiento deberá garantizar la preservación de la cadena de custodia y, al mismo tiempo, mantener las investigaciones penales que sean necesarias.

“Cada región cuenta con lineamientos ajustados a sus necesidades. Buscamos que la entrega de los cuerpos se realice de manera respetuosa y ágil, sin descuidar la investigación penal ni la preservación de la cadena de custodia”, mencionó.

En ese mismo sentido, se anunció la suspensión presencial en sus sedes de Quibdó, Manizales, Pereira, Armenia, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Cartago, Buga, Buenaventura, Puracé y Totoró. En estos municipios, la atención a los ciudadanos se realizará mediante canales virtuales, además, en los lugares donde sea necesario se habilitaron puntos únicos para recibir personas capturadas en flagrancia o por orden judicial, priorizando los casos que requieran atención inmediata.

A su turno, el director del CTI, José Luis Ramírez, explicó que se desplegaron investigadores en las zonas más afectadas para ayudar con las labores de búsqueda, rescate y levantamiento de cuerpos. “Más de 830 servidores del cuerpo técnico de investigación están apoyando las labores de búsqueda y rescate, el levantamiento de cuerpos y las demás diligencias que demanda esta emergencia”, puntualizó.

Como parte de la respuesta a la emergencia, la Fiscalía también habilitó puntos de acopio en sus sedes para recibir ayudas destinadas a las comunidades afectadas, los elementos recolectados en Bogotá y Cundinamarca serán enviados esta semana hacia Chocó en un vuelo de apoyo de la Policía Nacional.