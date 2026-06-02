“Más de 60 ataques con drones dejan 75 víctimas entre 2025 y 2026 en el Catatumbo”: Corporeddeh

La Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos (Corporeddeh) presentó un informe sobre las afectaciones que ha dejado el uso de drones en la confrontación armada entre las disidencias de las FARC y el ELN en el Catatumbo.

El director de la organización, Enrique Pertúz, aseguró que el seguimiento realizado entre 2025 y lo corrido de 2026 evidencia un cambio en la dinámica del conflicto. “La utilización de los drones está inclinando la guerra, es decir, las victorias, pero también las derrotas. Esto es un campanazo de alerta para las autoridades, la comunidad internacional y las entidades del orden nacional”, señaló.

“Nos dimos a la tarea de hacer un seguimiento en 2025 y lo que va de 2026, y los resultados de esta utilización de drones en las confrontaciones entre la incidencia de las FARC y el ELN son un llamado de atención”, agregó.

Según la Corporación, se han registrado más de 60 acciones con drones en este periodo, algunas empleadas para labores de inteligencia y otras con consecuencias letales.

“Más de 60 ataques hemos registrado en esta confrontación, algunos sin consecuencia porque son drones de inteligencia, pero trabajamos sobre aquellos que han sido mortíferos”, explicó Pertúz.

El balance deja 75 víctimas entre 2025 y 2026. “Las cifras muestran 75 víctimas: 5 civiles muertos, 21 civiles heridos, 8 miembros de la Fuerza Pública muertos y 27 heridos”, precisó.

El defensor de derechos humanos advirtió que el impacto no se limita a las personas afectadas directamente. “Se suman daños en viviendas, puestos de salud, instituciones educativas, hoteles y cultivos. Además, hay afectaciones en animales, porque estos drones no distinguen entre personas armadas y desarmadas”, indicó.

El informe no registra víctimas de los grupos insurgentes por falta de información verificable.

Los municipios más afectados son El Tarra, con 15 casos, y Tibú, con 11, además de Convención y El Carmen.