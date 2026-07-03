Comandante de FFMM: video de reaparición de ‘Marlon’ fue manipulado y sigue reportado como muerto

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, aseguró que el video en el que reaparece alias ‘Marlon’ no desvirtúa el resultado de la operación militar en la que fue reportado muerto en combate, porque, según dijo, el material audiovisual fue analizado y presenta inconsistencias, alteraciones digitales y manipulación en los procesos de edición.

“De acuerdo a inteligencia militar continuamos nosotros informando que este bandido resultó muerto en combate en esta importante operación”, dijo el general López.

El oficial explicó que técnicos especialistas realizaron un análisis “espectrográfico y de forma de onda”, en el que evidenciaron inconsistencias en el contenido del video, así como “alteraciones al tratamiento digital” y “manipulación de los procesos de edición”.

Según el comandante de las Fuerzas Militares, esas irregularidades impiden que el video sea considerado un elemento técnico probatorio para controvertir el resultado operacional.

“Asimismo impide que este material audiovisual se constituya en un elemento técnico probatorio que desvirtúe los resultados de la operación militar”, afirmó.

López defendió los protocolos de inteligencia usados en la operación y aseguró que las Fuerzas Militares mantienen la información inicial.

“Nuestras operaciones militares se hacen bajo estrictos protocolos de operaciones de inteligencia y por eso podemos garantizar que este sujeto está de baja”, señaló.

El general agregó que el caso continúa en proceso judicial con la Fiscalía General de la Nación.