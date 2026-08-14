“El número de voluntarios es muy superior al personal de rescate”: integrante de Los Topos Aztecas

Cristian Kuperbank, rescatista argentino e integrante de Los Topos Aztecas, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre la respuesta al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes.

¿Hay suficientes rescatistas en Colombia?

Desde el inicio, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella explicó que había suficientes rescatistas en Colombia, por lo que no solicitó ayuda internacional. Sobre esto, el rescatista argentino indicó que “hemos ido a un montón de lugares acá en Cali donde prácticamente el número de voluntarios era muy, pero muy muy superior al personal de rescate que estaba trabajando en el lugar”.

Además, dijo que “hemos ido a lugares donde había cuatro bomberos y había 50 voluntarios haciendo el trabajo que tendría que estar haciendo el personal de rescate. Entonces, al final, uno piensa en una traba burocrática para un equipo o para el otro, pero después, al final, los que tienen todos los papelitos, ¿Dónde están? Están en su casa. Entonces, la verdad que este tema burocrático es un tema más que agotador para nosotros”.

Cuando Kuperbank dice “papelitos”, se refiere a certificaciones, acreditaciones, permisos, trámites y, en general, a la documentación burocrática que acredita oficialmente que un equipo o rescatista está capacitado para intervenir.

Pero también aseguró que “vieron otra cosa” diferente a la que esperaban. “Siempre se había hablado de Colombia, de que eran referentes en lo que era la gestión del riesgo y todo eso, pero la verdad nos encontramos con una situación completamente diferente”.

¿Cuándo se decide detener las operaciones de búsqueda y rescate?

La pregunta que gran parte de la ciudadanía se hace hoy es cuánto más van a durar las operaciones de búsqueda y rescate, toda vez que ya pasaron las primeras 72 horas clave luego del desastre natural.

Según Kuperbank, esta decisión “depende del que está a cargo de la operación en ese lugar, en ese edificio o en esa ciudad”, y es una cuestión que fue planteada precisamente por él la noche del jueves. “Vino alguien y le dije que tiene que decidir en este preciso momento qué quiere hacer. ¿Quieres hacer una operación de búsqueda y rescate o quieres hacer una operación de limpieza?”

Si la idea es hacer una operación de limpieza, “esto es muy simple: saca a todos los voluntarios, agarra la máquina y empieza a desarmar el edificio”, explicó el integrante de Los Topos Aztecas, eso sí, con una advertencia: lo mejor —según Kuperbank— es “sacar a toda la gente, porque si la máquina desmembra un cuerpo, no vas a querer fotos, no vas a querer que los familiares estén mirando, la verdad que es bastante triste y bastante lamentable”.

“Nosotros siempre preferimos que la extracción de cadáveres se haga de una manera lo más cuidadosa y lo más prolija posible. Si tenemos que tirarnos ocho horas en un túnel para poder sacar a una persona que falleció, lo vamos a hacer, porque preferimos eso antes que venga una máquina y lo descuartice”, aseguró el rescatista.

Para Kuperbank, que antes de la entrevista estuvo 17 horas dentro de un edificio intentando salvar 12 vidas, “la prioridad es hacer una operación de búsqueda y rescate”, pero lo clave es “tomar esa decisión”, porque eso significa “que si yo meto la máquina y justo había alguien vivo ahí y lo mato, ¿quién va a responder por eso? Esa es una decisión muy complicada”, insistió.

¿Cómo funcionan las certificaciones?

Sobre el debate de si Los Topos Aztecas tienen o no una certificación internacional que acredite su trabajo en desastres naturales, Kuperbank explicó que los miembros de la brigada son, en su mayoría, bomberos o paramédicos y pertenecen a algún tipo de institución u otro grupo de rescate. De manera individual, cada integrante se capacita y obtiene su certificación.

Y los rescatistas toman riesgos. No obstante, “nunca se habla de eso”, sino “de un papelito, otro papelito. La verdad que a veces quieren vender coordinación que no existe. Para nosotros es agotador” el debate de si un equipo está o no certificado. “Llevamos años en esto. Literalmente llevamos años”, apuntó.

“Acá nunca se termina debatiendo efectividad, siempre se terminan debatiendo papelitos. Para nosotros es una batalla, una discusión que preferimos no dar porque en los años que tiene la brigada está más que evidenciado no solo el trabajo sino la empatía y el amor que se le pone a esto, y el grupo es reconocido por eso, también porque llega a lugares donde quizás no hay ayuda, quizás la gente que está trabajando no tiene experiencia y nosotros lo vemos”, manifestó.

Según el rescatista, la brigada de topos encuentra de vez en cuando, dentro del contexto de terremotos, equipos que están “súper certificados”, pero “la verdad es que no son efectivos o no trabajan porque todas las estructuras” las consideran “peligrosas”.

“Entonces llevar el debate al tema de un papel más, un papel menos, lo que uno tiene que ver es si una brigada de rescate es efectiva, si rescata personas, si recupera cuerpos y cómo hace su trabajo en estructuras. Así que la verdad que para nosotros es un tema que ya nos aburre el tema de las certificaciones porque no tienen otro lugar para crear una discusión”, aseveró.

Los Topos Aztecas es un grupo aceptado a nivel mundial. “La gente conoce nuestro trabajo”.

¿Cómo operan Los Topos Aztecas?

Según Kuperbank, Los Topos Aztecas normalmente son coordinados por una persona en México, quien “ve qué personal está disponible para viajar a misiones de rescate y las dos alternativas para poder viajar siempre son o conseguir apoyo de alguna aerolínea que dé boletos de aviones para que el personal pueda viajar o, por lo general, como ha pasado durante muchos años, cada miembro paga sus propios gastos, paga su pasaje y viaja al lugar del mundo que tenga que viajar para poder ayudar a rescatar a las personas que están atrapadas”.

Por otra parte, el rescatista argentino explicó que “nos metemos en un edificio y hasta que no sacamos a la última víctima no nos vamos. Y trabajamos de manera mancomunada con los voluntarios, con la familia, con todas las instituciones que se presentan”.

“Somos súper inclusivos. Viene otro equipo y le decimos para trabajar juntos” para ver cuál es la mejor manera de rescatar personas.

La realidad de los rescatistas voluntarios

En lo personal, Cristian Kuperbank es entrenador de perros, tiene una escuela de educación canina y un emprendimiento gastronómico. Esos son sus dos ingresos, así mantiene a su familia.

Sin embargo, “hay muchos compañeros que viven el día a día o tienen trabajos súper informales y el hecho de viajar a un terremoto hace que de manera automática pierdan sus trabajos”, explicó.

Ese es un riesgo que los rescatistas conocen y están dispuestos a conllevar, dijo Kuperbank. “Está dentro de los riesgos de ser rescatista y de ser un topo y tratamos de poder aconsejar a todos de la misma manera, pero bueno, la realidad es esa”.

La decisión de si un topo puede viajar o no depende, en gran medida, “del tiempo de vacaciones o del dinero que tenga cada uno guardado para pagar sus gastos. También de vez en cuando las compañías aéreas” les facilitan los tiquetes.

“Nosotros somos personas que prácticamente podríamos elegir estar en este momento con nuestras familias, en nuestras casas y no estar arreglando nuestra vida”, indicó Kuperbank, añadiendo que “lo hacemos porque la causa es noble y porque tenemos una vocación de servicio”.