MinDefensa dice que es “irresponsable” pedir suspender compra de escudo antidrones

“Ceses al fuego fueron muy temprano”: MinDefensa habla del balance de Petro sobre la paz total

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió el proceso de compra del escudo antidrones y calificó como “irresponsable” cualquier llamado a suspenderlo, al advertir que pondría en riesgo la vida de militares y policías.

“Aquella persona que diga que se suspende todo este proceso de compra de escudos antidrones es un irresponsable. ¿Quieren poner en riesgo la vida de nuestros militares y policías? Cada 13 horas tenemos un intento de ataques con drones. ¿Quieren que asesinen a colombianos?”, afirmó Sánchez.

El ministro aseguró que este proceso lleva más de seis meses y que fue anunciado en diciembre del año pasado. Además, dijo que desde hace varios años se han adquirido capacidades antidrones para enfrentar este tipo de amenazas.

Sánchez también defendió el Conpes de $13 billones para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública. “¿Quieren que no le demos blindados a nuestros soldados para que se mueran? ¿Quieren que no le demos blindados a nuestros policías? ¿Quieren entonces que vayan en camiones y los maten?”, cuestionó.

El jefe de la cartera de Defensa agregó que estos recursos buscan adquirir helicópteros, aeronaves, drones, tecnología de punta, mejores fusiles, armamento y botes para proteger los ríos del país. Según dijo, suspender o poner en duda ese proceso “es poner en grave riesgo” la vida de militares y policías y el cumplimiento de la misión constitucional.