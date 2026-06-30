Ataque con drones deja un soldado herido en el sur del Cauca

En las ultimas semanas se han presentado varios ataques con drones, contra la Fuerza Pública.

Bolívar, Cauca

Un soldado herido dejó un nuevo ataque con drones cargados con explosivos en el sur del departamento.

De acuerdo con el Ejército Nacional, los hechos se registraron en el corregimiento de Guachicono, zona rural del municipio de Bolívar, cuando tropas que adelantaban operaciones militares fueron atacadas con tres drones acondicionados con explosivos.

“Estas aeronaves no tripuladas fueron empleadas para atacar a las tropas bajo la modalidad de enjambre”, señaló el Ejército, que atribuyó la acción al ELN.

Durante el hecho, uno de los militares resultó afectado por esquirlas tras la activación de uno de los explosivos lanzados. El uniformado no presenta heridas de gravedad y recibe atención médica especializada en la ciudad de Popayán.

El Ejército confirmó que las tres aeronaves no tripuladas fueron neutralizadas por tropas de la Brigada 29.

“En la zona, las tropas continúan el desarrollo de operaciones ofensivas con el objetivo de frustrar nuevas acciones terroristas y neutralizar el uso indiscriminado de estos elementos”, agregó la institución.

Las autoridades militares mantienen presencia en el sector y adelantan operaciones de control y verificación para prevenir nuevos ataques con este tipo de artefactos que pongan en riesgo a las unidades militares y la población civil.

En el sur del Cauca, tienen amplia injerencia el ELN y disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

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