La carta de renuncia del embajador ante el Reino de Suecia antes de ser declarado insubsistente
Caracol Radio conoció la carta de renuncia de Guillermo Reyes luego de que el se conociera que el presidente De la Espriella lo declaró insubsistente.
6AM W de Caracol Radio conoció la carta de renuncia que presentó el embajador ante el Reino de Suecia, Guillermo Francisco Reyes, antes de ser declarado insubsistente.
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La misiva, con fecha del 10 de agosto en Estocolmo, es dirigida al presidente De la Espriella y al canciller Omar Bula, con el asunto: “renuncia al cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante el Reino de Suecia”.
Sin embargo, el punto clave de la carta está en que, a pesar de haber pasado la renuncia, dice que será efectiva que será a partir del 1 de octubre.
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Dice la carta: “comienzo por exaltar su elección como presidente de todos los colombianos, un triunfo de la democracia, y una reafirmación de la prevalencia de la Constitución y el respeto a la institucionalidad (…). Para usted, su gabinete, y su equipo de gobierno, van mis mejores deseos, los más elevados y fervientes anhelos de acertar y cumplir las promesas de campaña, y mis oraciones y las de mi familia a Dios y a la Virgen de Chiquinquirá por usted, para que la sabiduría y protección divina lo acompañen siempre”.
Asimismo, destaca que en la relación de Colombia con el Reino de Suecia “queda un gran camino por recorrer”. Incluso, ofrece su apoyo “incondicional” y su conocimiento adquirido mientras estuvo en el cargo.
Y es que Caracol Radio conoció que el presidente Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a cinco embajadores, entre ellos a Reyes.
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Esta es la carta del embajador Reyes:
6AM W
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...