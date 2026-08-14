La carta de renuncia del embajador ante el Reino de Suecia antes de ser declarado insubsistente

6AM W de Caracol Radio conoció la carta de renuncia que presentó el embajador ante el Reino de Suecia, Guillermo Francisco Reyes, antes de ser declarado insubsistente.

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La misiva, con fecha del 10 de agosto en Estocolmo, es dirigida al presidente De la Espriella y al canciller Omar Bula, con el asunto: “renuncia al cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante el Reino de Suecia”.

Sin embargo, el punto clave de la carta está en que, a pesar de haber pasado la renuncia, dice que será efectiva que será a partir del 1 de octubre.

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Dice la carta: “comienzo por exaltar su elección como presidente de todos los colombianos, un triunfo de la democracia, y una reafirmación de la prevalencia de la Constitución y el respeto a la institucionalidad (…). Para usted, su gabinete, y su equipo de gobierno, van mis mejores deseos, los más elevados y fervientes anhelos de acertar y cumplir las promesas de campaña, y mis oraciones y las de mi familia a Dios y a la Virgen de Chiquinquirá por usted, para que la sabiduría y protección divina lo acompañen siempre”.

Asimismo, destaca que en la relación de Colombia con el Reino de Suecia “queda un gran camino por recorrer”. Incluso, ofrece su apoyo “incondicional” y su conocimiento adquirido mientras estuvo en el cargo.

Y es que Caracol Radio conoció que el presidente Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a cinco embajadores, entre ellos a Reyes.

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Esta es la carta del embajador Reyes: