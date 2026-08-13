Fue abatido alias ‘Max Max, explosivista de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

El Presidente Abelardo De La Espriella confirmó que fue neutralizado Dubán Ramiro Castillo Cortés, alias “Max Max”, el principal explosivista del Bloque Occidental Jacobo Arenas y de la estructura Jaime Martínez, con cerca de 10 años de trayectoria criminal.

De acuerdo con el mandatario, la operación se desarrolló en la vereda La Cabaña, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, por quien se ofrecía una recompensa de hasta 500 millones de pesos.

La muerte de este integrante de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ se conoce en medio de una ofensiva de la Fuerza Pública contra las estructuras armadas que operan en el suroccidente del país. ‘Castillo’ era señalado como un hombre con conocimiento en el manejo de explosivos dentro de la organización.

¿Quién era alias ‘Max Max?

Según De La Espriella, alias ‘Max Max’ estaría relacionado con varios hechos violentos registrados en el suroccidente del país entre 2025 y 2026. El mandatario mencionó, entre otros casos, los ataques seguidos del 10 de junio de 2025 contra estaciones de Policía en Cali, el atentado del 25 de agosto del mismo año contra la base aérea Marco Fidel Suárez y la explosión el 9 de octubre contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles, en Jamundí.

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A estos casos se suma el ataque del 16 de diciembre de 2025 contra la subestación de Policía de Buenos Aires, Cauca. Asimismo, De La Espriella señaló a Castillo Cortés por dos hechos registrados en abril de 2026: uno contra las instalaciones del Batallón Pichincha, que habría dejado afectaciones a civiles y provocado la incineración de un bus escolar, y otro ocurrido en la vía Panamericana, a la altura del túnel de Cajibío, Cauca.