El talentoso señor Tovar: el empresario que seduce con falsos contratos de Ecopetrol y otras firmas

Juan Guillermo Tovar Niño, el hombre que, según varias denuncias, promete negocios con una rentabilidad millonaria en cuestión de semanas.

caracol.investiga@caracol.com.co

Investigar a Juan Guillermo Tovar Niño es como abrir la caja de Pandora. Su nombre llegó a oídos de Caracol Radio a través de padres de familia del Colegio Andino, preocupados por los señalamientos de estafa que le han hecho miembros de esta comunidad educativa, a la que él también pertenece.

La información que circula entre los acudientes del prestigioso colegio alemán de Bogotá es apenas la punta del iceberg. Esta Unidad Investigativa conoció más de una docena de casos de presuntas víctimas de Tovar, un exalumno del Gimnasio Campestre que se presenta como un exitoso empresario ligado a los servicios logísticos de la industria de los hidrocarburos. Arquitectos, constructores, importadores, restauranteros, expertos en ventas y hasta administradores con MBA le reclaman montos que oscilan entre 70 y 1.300 millones de pesos.

La Fiscalía reporta tres noticias criminales activas contra Tovar, por la presunta comisión de igual número de delitos: estafa, abuso de confianza y actos sexuales con menor de 14 años (una niña que no había cumplido los 4 años, para ser precisos). El 22 de mayo se presentó una nueva denuncia penal, por estafa agravada y falsedad en documento privado. Y un reconocido abogado penalista estudia la posibilidad de radicar otra.

A estos procesos se suman tres demandas civiles relacionadas con cobros a Tovar y sus empresas. Otra se resolvió en favor del reclamante: el colegio Jorge Washington, uno de los más exclusivos de Cartagena, al que este hombre y su esposa le debían más de 42 millones de pesos por servicios educativos no pagados.

De todos estos expedientes judiciales y de los demás casos conocidos por esta Unidad Investigativa se desprende un modus operandi que le ha permitido a Tovar manejar grandes sumas de dinero y darse varios lujos.

Lo primero es generar confianza

El primer paso es mostrarse como una persona de alto estatus, un empresario que hace negocios multimillonarios con compañías de la talla de Ecopetrol.

El escenario para acercarse a los conocidos con potencial de invertir puede ser su propia vivienda, en Cajicá (Cundinamarca), localizada en un complejo con canchas deportivas, piscina y club house. En ese condominio, una casa cuesta entre 1.500 y 2.500 millones de pesos. Tovar vive en arriendo y frente a su vivienda es común ver dos camionetas y un automóvil compacto.

Sus presuntas víctimas también hablan de invitaciones a pasear en yate por la bahía de Cartagena. En esos espacios alardea de su nivel de vida y comparte sus experiencias y sus supuestos éxitos.

Después de generar confianza, unos días después plantea un negocio que promete un retorno mínimo del 20 por ciento del capital invertido, en cuestión de semanas. Esto puede ser personalmente o vía WhatsApp.

Los negocios de Juan Guillermo Tovar, a través de Fénix Comercializadora Internacional (Fénix C. I.) Ampliar Los negocios de Juan Guillermo Tovar, a través de Fénix Comercializadora Internacional (Fénix C. I.) Cerrar

La proyección y renrtabilidad que promete Juan Guillermo Tovar. Ampliar La proyección y renrtabilidad que promete Juan Guillermo Tovar. Cerrar

Para tranquilidad de sus potenciales socios, Tovar envía pantallazos de correos y de órdenes de servicios según los cuales sus empresas (Fénix Comercializadora Internacional, Grupo Tovar & Partners Internacional y Juan Tovar) tienen negocios con Ecopetrol, Cenit, Promigas y el Puerto de Barranquilla. Con el fin de acelerar el proceso, a veces manifiesta una urgencia de inyección de recursos para no perder el contrato en cuestión.

Juan Tovar envía pantallazos de correos y de órdenes de servicios para simular que sus empresas (Fénix Comercializadora Internacional, Grupo Tovar & Partners Internacional y Juan Tovar) tienen negocios con Ecopetrol, Cenit, Promigas y el Puerto de Barranquilla. Ampliar Juan Tovar envía pantallazos de correos y de órdenes de servicios para simular que sus empresas (Fénix Comercializadora Internacional, Grupo Tovar & Partners Internacional y Juan Tovar) tienen negocios con Ecopetrol, Cenit, Promigas y el Puerto de Barranquilla. Cerrar

Consultadas por esta Unidad Investigativa, las cuatro compañías certificaron que no han tenido ni tienen relación comercial alguna con Juan Guillermo Tovar Niño o alguna de sus firmas. De hecho, el Puerto de Barranquilla no descarta tomar acciones legales en su contra.

Cenit y Ecopetrol confirmaron que no han tenido ni tienen relación comercial alguna con Juan Guillermo Tovar Niño o alguna de sus empresas. Ampliar Cenit y Ecopetrol confirmaron que no han tenido ni tienen relación comercial alguna con Juan Guillermo Tovar Niño o alguna de sus empresas. Cerrar

El Puerto de Barranquilla confirmó que no ha tenido ni tiene relación comercial alguna con Juan Guillermo Tovar Niño o alguna de sus empresas. Ampliar El Puerto de Barranquilla confirmó que no ha tenido ni tiene relación comercial alguna con Juan Guillermo Tovar Niño o alguna de sus empresas. Cerrar

El cuestionado empresario aceptó contestar las preguntas de Caracol Radio solamente por escrito. En sus respuestas admitió que ha buscado recursos de personas de su “entorno sociocultural” y que la comercializadora Fénix y él tienen “obligaciones pendientes de pago”. Sobre el volumen de sus deudas dijo que el periodismo no puede entrometerse en su esfera privada ni en la de su empresa.

Sin saber que este equipo periodístico había buscado a sus supuestos contratantes, Tovar respondió por escrito que, “como persona natural y en calidad de representante legal de diversas personas jurídicas a lo largo del tiempo”, ha llevado a cabo “diversos negocios con las empresas denominadas Ecopetrol, Promigas y el Puerto de Barranquilla, prestando servicios de operación logística, servicios portuarios, suministros de material para operaciones portuarias, servicios de exportación y transporte de carga terrestre”.

Sus empresas

Las empresas de Juan Guillermo Tovar parecen tener vida solamente en el papel. De acuerdo con los registros de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Fénix Comercializadora Internacional (Fénix C. I.) fue creada el 23 de noviembre de 2016, como una microempresa, con un capital de 10 millones de pesos.

El registro de Cámara de Comercio de la empresa Fénix Comercializadora Internacional (Fénix C. I.) Ampliar El registro de Cámara de Comercio de la empresa Fénix Comercializadora Internacional (Fénix C. I.) Cerrar

Grupo Tovar & Partners Internacional (Top Group S. A. S.) nació el 4 de julio de 2007 y la última renovación de su matrícula mercantil data del 21 de abril de 2017. El primero de abril de 2022 la sociedad fue disuelta y desde entonces figura en estado de liquidación.

Registro en Cámara de Comercio de la compañía Grupo Tovar & Partners Internacional (Top Group S. A. S.) Ampliar Registro en Cámara de Comercio de la compañía Grupo Tovar & Partners Internacional (Top Group S. A. S.) Cerrar

El representante legal de ambas es Juan Guillermo Tovar Niño y la dirección de operación es la misma: Carrera 44 # 40-20, oficina 805, en Barranquilla. Cansado de que Tovar no le pagara, uno de los inversionistas fue hasta esa dirección y en video dejó registro de que allí no funciona Fénix, la única de las empresas que sobrevive.

En sus respuestas al cuestionario de 11 preguntas enviado por este medio, Tovar argumentó que no ha renovado la matrícula mercantil de su compañía, y señaló que la dirección comercial corresponde a un correo electrónico personal. Si bien la exigencia de una sede física ha venido relajándose por la virtualidad, la no renovación de ese documento implica que Fénix está operando sin registro, por lo cual puede ser sancionada.

Tovar también registró su propio nombre como razón social de una empresa. Esta nació el 8 de noviembre de 2011, como establecimiento comercial, y dejó de existir el 13 de noviembre de 2019, cuando su dueño canceló la matrícula.

El registro en Cámara de Comercio de Juan Tovar como nombre comercial. aparece cancelado. Ampliar El registro en Cámara de Comercio de Juan Tovar como nombre comercial. aparece cancelado. Cerrar

De acuerdo con las denuncias, Tovar recibe el dinero en sus cuentas bancarias, en las de su hija Silvana Tovar Hermida y en las de otros allegados. Al respecto, él afirma que su hija mayor, su esposa y su exesposa no tienen ninguna relación con sus negocios. Y que la cuenta de Silvana se abrió cuando ella era menor de edad, por lo cual siempre la ha manejado él.

Una vez se cumplen los términos para que los inversionistas reciban los rendimientos, vienen las evasivas. El empresario contesta el teléfono, pero ya no con la misma frecuencia. Alega embargos, consignaciones que le rebotan y demoras en las transacciones banco a banco, pero asegura que cumplirá.

Cuando sube la presión de los acreedores por el incumplimiento, Tovar envía imágenes de comprobantes de consignación que no se reflejan en las cuentas de sus beneficiarios. Incluso hay una denuncia según la cual ofreció como garantía un vehículo que no es de su propiedad, sino de una compañía de alquiler.

Esta es la camioneta que, según una denuncia, Tovar ofreció como garantía para apaciguar una deuda. El vehículo es propiedad de una compañía de alquiler. Ampliar Esta es la camioneta que, según una denuncia, Tovar ofreció como garantía para apaciguar una deuda. El vehículo es propiedad de una compañía de alquiler. Cerrar

En algunos casos, cumple lo pactado antes de quedar mal. Un familiar suyo le dijo a Caracol Radio que en dos ocasiones recibió 25 millones de pesos por sendas inversiones de 50 millones. La tercera vez habría comprometido 70 millones, de los cuales no volvió a tener noticias. También hay abonos parciales, que calman momentáneamente a quien se siente estafado.

Cuando la paciencia se agota, vienen los procesos judiciales. El primero se remonta al 2006, hace 20 años. Varios demandantes han desistido de sus recursos ante la justicia civil porque, según ellos, el señalado no tiene activos a su nombre. Y los casos penales siguen en etapa de indagación.

Hurto y líos de tránsito

Uno de los últimos casos que salpican a Juan Guillermo Tovar Niño es el robo a la residencia de su madre, registrado el sábado 9 de mayo. Una de las dos personas que denunciaron el hecho lo señaló formalmente como sospechoso.

Según los documentos en poder de Caracol Radio, Niño estuvo en el lugar ese mismo día, alrededor de las 6 de la tarde, para dejar en la portería un regalo por el Día de la Madre. Y regresó sobre las 10:20 de la noche, después del hurto, sin ninguna explicación. Desde allí, de acuerdo con lo denunciado, llamó a sus familiares para decirles que había una ambulancia y policías a la entrada del edificio.

En el asalto, perpetrado por tres sujetos, el portero fue herido en la cabeza y tuvo que ser trasladado a un hospital. Los denunciantes aseguran que el valor de los elementos que desaparecieron supera los 400 millones de pesos.

Además de esta denuncia, las de estafa y la de actos sexuales con menor de 14 años, Tovar se vio involucrado en 2014 en un accidente de tránsito que le causó la muerte a una mujer en Barranquilla. Como lo registró entonces la prensa local, la motocicleta BMW 1.200 que él conducía chocó con una camioneta. El impacto le produjo múltiples heridas. Su acompañante, Maribel Quintero Zuluaga, de 31 años, falleció por un trauma craneoencefálico.

Cinco años después, la Dirección de Contravenciones de la Secretaría de Movilidad de Chía (Cundinamarca) lo declaró reincidente por la comisión de más de una falta a las normas de tránsito en un período de seis meses, y le suspendió sus licencias de conducción. Tovar apeló la decisión, que fue ratificada en febrero de 2021.

Además de Tovar, Caracol Radio contactó al Colegio Andino. Su jefa de Comunicaciones, Adriana Mora, dijo que por políticas internas no se pronunciarán sobre los negocios de Tovar con otros padres de familia.

En ese mismo sentido contestó el Colegio Jorge Washington, de Cartagena, que entabló un proceso civil contra él. Aura Oliveros, responsable de las comunicaciones del plantel, argumentó que la protección de datos les impide referirse al tema.

Y Pablo Henao, presidente de la Asociación de Exalumnos del Campestre, organismo que está al tanto de los señalamientos contra Tovar —quien fue un estudiante destacado de ese colegio—, no atendió ninguno de los llamados que se le hicieron por distintas vías.