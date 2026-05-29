Orden de Petro no se cumplió: Exembajador que ayudó al prófugo Carlos Ramón González sigue en Guyana

Diez días después de que el presidente Gustavo Petro le dijo a 6AMW que el polémico exembajador encargado Oscar Muñoz debía salir inmediatamente de la Cancillería, este sigue laborando en la Embajada en Guyana como si nada hubiera pasado.

Oscar Muñoz es recordado por ser el funcionario que facilitó la residencia de Carlos Ramón González cuando el exdirector del DAPRE huyó a Nicaragua tras el escándalo de la UNGRD. Muñoz además fue grabado de parranda con el prófugo como reveló Caracol Radio, por lo cual fue reubicado en Guyana.

La Unidad Investigativa de Caracol Radio pudo comprobar que la orden del presidente de la República Gustavo Petro no se cumplió. El señor Muñoz continúa trabajando en la Embajada de Colombia en ese país sin contratiempo alguno y devengando 10.000 dólares al mes.

Caracol Radio se comunicó con la embajada quienes confirmaron que el señor continuaba laborando allí y que si “lo necesitábamos” se le llamara la próxima semana, porque no iba a estar en la oficina estos días.

Pero aunque lo anterior parezca increíble, eso no es todo. Caracol Radio tuvo acceso a la hoja de vida de Oscar Muñoz y allí se evidencia que este funcionario ni siquiera cumple los requisitos para ejercer el cargo que ocupa de Primer Secretario de Relaciones Exteriores en la Embajada en Guyana.

De acuerdo con el manual de funciones de la Cancillería, para ejercer ese puesto sí o sí la persona debe manejar un segundo idioma o el idioma del país de destino.

Manual de funciones de la Cancillería | actualizado al 7 de enero de 2026 Ampliar Manual de funciones de la Cancillería | actualizado al 7 de enero de 2026 Cerrar

Pues la hoja de vida de Muñoz muestra que no habla otro idioma más allá del español con lo cual no le alcanza ni para lograr los requisitos esenciales, pero aún así fue enviado por la Cancillería a Guyana, país que tiene el inglés como idioma oficial, el cual Muñoz no domina.

Hoja de vida de Oscar Muñoz | No registra dominio de un segundo idioma Ampliar Hoja de vida de Oscar Muñoz | No registra dominio de un segundo idioma Cerrar

La Unidad Investigativa de Caracol Radio contactó a la Cancillería para conocer por qué no habían hecho efectiva la orden del presidente Petro de retirar de esa entidad al exembajador encargado Muñoz, pero hasta la publicación de este informe y a pesar de reiteradas solicitudes para que respondieran, guardaron silencio.

Esta situación deja varias preguntas. La primera es: ¿El presidente Petro es ignorado dentro de su propio gobierno y da órdenes que no se cumplen en entidades como la Cancillería? Y la segunda: ¿Qué es lo que tanto sabe el señor Óscar Muñoz sobre el plan de huida del prófugo Carlos Ramón González en Nicaragua que la Cancillería lo sostiene en su cargo así signifique ir en contra del presidente de la República?