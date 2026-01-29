Ofrecieron 3 millones de dólares por mi cabeza: narco que ordenó crimen del fiscal Pecci

A la cárcel La Picota de Bogotá, fueron trasladados los ‘narco’ hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, confesos asesinos del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

UNIDAD INVESTIGATIVA- CARACOL RADIO

En exclusiva para 6AM W de Caracol Radio habló desde la cárcel La Picota, Andrés Felipe Pérez Hoyos, el narco que confesó haber liderado en Colombia, el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en el año 2022. Aseguró que desde el año pasado ofrecieron (3.000.000 USD) 3 millones de dólares “por su cabeza”.

Dijo que los mismos jefes criminales que lo contrataron ahora lo quieren matar.

“Porque ellos tomaron la decisión de que, como no se había hablado, de que Fiscalía no sabe realmente quién ordenó esto, incluso los americanos han venido a preguntar y no lo saben, entonces yo pienso que ellos tomaron esta decisión para obtener la victoria, porque asesinándome ellos quedarían en la impunidad por completo, entonces, ellos tocaron ciertas oficinas, dieron una cantidad grande, estamos hablando de casi tres millones de dólares (3.000.000 USD) que pagaron para asesinarnos a nosotros, por eso pienso que la muerte de Correa (Francisco Luis Correa, el testigo) no fue un accidente”.

Andrés Felipe Pérez Hoyos, paga una condena de 25 años de prisión en la cárcel La Picota de Bogotá, tras aceptar su responsabilidad en el andamiaje del asesinato de Pecci. Según él, criminales que lo conocen, le avisaron que lo querían matar.

“Ciertas personas que estuvieron en esas reuniones cuando ofrecieron ese dinero son, digamos, “amigos” “conocidos” que nos alcanzaron a informar que estábamos valiendo un dinero”.

Al ser preguntado si quienes ofrecieron el dinero por “su cabeza” están en Colombia, respondió que el negocio se planteó a criminales de Colombia, pero que la orden viene de otro país.

“Muerte de Francisco Luis Correa: cometieron el error de asesinarlo a él primero”

El testigo principal Francisco Luis Correa, fue asesinado el 3 de enero de 2024, supuestamente en medio de una riña y tragos.

El narco Andrés Felipe Pérez Hoyos, aseguró que para él no fue un accidente, sino de una orden de asesinato.