¿En qué invertir la prima de junio 2026? Las dos opciones que ofrecen rentabilidad de 11%

Las dos opciones que ofrecen rentabilidad de 11% para invertir la prima de junio. Foto: Getty Images

Todos los trabajadores con contrato a término fijo, indefinido, obra o labor, y empleadas domésticas tienen el derecho a recibir la prima de servicios, que equivale a 30 días de salario por cada año trabajado.

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Esta prestación social obligatoria se divide en dos pagos cuotas. La primera debe ser pagada antes del 30 de junio mientras que, la segunda, tendrá que ser cancelada a más tardar el 20 de diciembre.

Debido a la proximidad del primer pago o mejor conocida como ‘prima de junio’, muchos trabajadores buscan la forma de invertir el dinero que van a recibir con la intención de obtener ganancias y que no se convierta en ‘plata de bolsillo’, que se gasta rápido.

Ante este escenario y el entorno económico actual, se ha impulsado el crecimiento de productos de renta fija como los Certificados de Depósito a Término (CDT) y las cuentas de ahorro de alta rentabilidad, siendo estas dos las mejores opciones para obtener una rentabilidad cercana al 11%.

Tanto los CDT y las cuentas de ahorro tienen ventajas de rentabilidad, evitan la volatilidad de los otros mercados y tienen un riesgo bajo.

Certificado de Depósito a Término (CDT)

Rentabilidad: Se caracterizan por ofrecer tazas garantizadas entre el 10 y 11.66% efectiva anual (E.A.), la cual varía dependiendo del monto y el plazo (generalmente entre 6 meses y un año).

Ventajas: La persona que invierta en CDT conoce exactamente cuánto dinero va a recibir al finalizar el plazo. Esta opción es ideal si no necesita retirar el dinero a corto plazo y si se quiere evitar la volatilidad de otros mercados.

Riesgo: El CDT tiene un riesgo bajo porque están protegidos por el seguro de depósitos de Fogafín.

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Cuenta de ahorro de alta rentabilidad

Rentabilidad: Cuentas como Pibank o programas de algunas entidades financieras ofrecen rendimientos que pueden alcanzar el 1% E.A. sobre el saldo diario.

Ventajas: Las cuentas de ahorro de alta rentabilidad, no bloquean el dinero y sigue generando rendimientos diarios mientras tenga liquidez disponible para emergencias o metas semestrales, siendo esta la mayor diferencia con un CDT.

Riesgo: El riesgo es bajo, al igual que un CDT, el dinero depositado está cubierto por el seguro Fogafín.

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