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03 ago 2026 Actualizado 17:27

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Procuraduría ordena investigación y suspensión temporal contra director de Fenoge, Brayan Giraldo

La entidad también ordenó informar al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sobre la suspensión de Giraldo Ruiz. Desde la Procuraduría aclaran que ante esta decisión no procede ningún tipo de recurso, por lo que Giraldo deberá apartarse del cargo temporalmente.

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Caracol Radio conoció que la Procuraduría General de la Nación ordenó investigar disciplinariamente y suspender por tres meses al director del Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), Brayan Giraldo.

¿Por qué la Procuraduría General tomó la decisión en contra de Brayan Giraldo?

Esta determinación del ente de control se da por presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la gestión y el monitoreo de paneles solares en Colombia.

La entidad también ordenó informar al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sobre la suspensión de Giraldo Ruiz.

Desde la Procuraduría aclaran que ante esta decisión no procede ningún tipo de recurso, por lo que Giraldo deberá apartarse del cargo temporalmente.

LEA la DECISIÓN de la Procuraduría AQUÍ:

Escuchar EN VIVO Caracol Radio:

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Felipe Lara

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Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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