Fiscalía imputó al exviceministro de defensa Luis Edmundo Suárez por escándalo de contratos de MI-17

La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización del exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, Luis Edmundo Suárez Soto, por su presunta participación en las irregularidades detectadas en la planeación y ejecución del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional, tal como lo reveló la Unidad Investigativa de Caracol Radio

Durante las audiencias de imputación de cargos contra James Lester Montgomerie, presidente de Vertol Systems Company, y su socio Carlos Martín Uribe, propietario de la empresa MI Series Personnel & Parts, el fiscal José Ignacio Arias Ciro señaló a ambos de haberse aliado con altos mandos del Ministerio para direccionar el negocio, valorado en 32,4 millones de dólares (104.000 millones de pesos).

Delitos imputados por la Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía les endilgó la presunta comisión de siete delitos:

Falsedad ideológica en documento público

en documento público Interés indebido en la celebración de contratos

en la celebración de contratos Contrato sin cumplimiento de requisitos legales

de requisitos legales Prevaricato por acción

por acción Abuso de función pública

pública Peculado por apropiación

por apropiación Tráfico de influencias de servidor público.

Según la investigación, los contactos entre los empresarios y funcionarios del Ministerio de Defensa comenzaron en septiembre de 2024.

Información revelada por la Unidad Investigativa de Caracol Radio

Esto coincide con documentos revelados por la Unidad Investigativa de Caracol Radio, en los que consta que por esas mismas fechas la Misión del Ejército de los Estados Unidos abortó un acuerdo directo entre ese país y Colombia, para el mantenimiento de las aeronaves, después de ser notificada verbalmente de que el Ministerio de Defensa había optado por negociar directamente con privados.

“Entre los meses de septiembre y octubre de 2024, Carlos Martín Uribe Forero, representante de la empresa MI Series Personnel and Parts, en asocio con James Lee Montgomery, logró cohesionar a varios funcionarios públicos del Ministerio de Defensa con el fin de que se direccionara hacia Vertol Systems Company el proceso contractual para el mantenimiento de la flota Mi-17″, dijo el fiscal Arias.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal, sin embargo, los cargos no fueron aceptados.

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