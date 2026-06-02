Fiscalía imputará homicidio culposo a profesores por caso Valeria Afanador
Según la investigación, los docentes tenían a su cargo la responsabilidad de la menor.
La Fiscalía imputará cargos contra los profesores Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa por el delito de homicidio culposo en el caso de Valeria Afanador, la niña que desapareció y fue hallada sin vida en un río de Cajicá, cerca de la institución educativa Gimnasio Campestre Los Laureles.
Según la investigación, los docentes tenían a su cargo la responsabilidad de la menor.
Noticia en desarrollo.
Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...