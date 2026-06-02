Fiscalía imputará homicidio culposo a profesores por caso Valeria Afanador

Caso Valeria Afanador: abogado asegura que la niña necesitó un tercero para salir del colegio // Caracol Radio

La Fiscalía imputará cargos contra los profesores Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa por el delito de homicidio culposo en el caso de Valeria Afanador, la niña que desapareció y fue hallada sin vida en un río de Cajicá, cerca de la institución educativa Gimnasio Campestre Los Laureles.

Según la investigación, los docentes tenían a su cargo la responsabilidad de la menor.

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