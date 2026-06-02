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02 jun 2026 Actualizado 12:13

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Justicia

Fiscalía imputará homicidio culposo a profesores por caso Valeria Afanador

Según la investigación, los docentes tenían a su cargo la responsabilidad de la menor.

Caso Valeria Afanador: abogado asegura que la niña necesitó un tercero para salir del colegio // Caracol Radio

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La Fiscalía imputará cargos contra los profesores Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa por el delito de homicidio culposo en el caso de Valeria Afanador, la niña que desapareció y fue hallada sin vida en un río de Cajicá, cerca de la institución educativa Gimnasio Campestre Los Laureles.

Según la investigación, los docentes tenían a su cargo la responsabilidad de la menor.

Noticia en desarrollo.

Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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