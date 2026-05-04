El grave informe de la Procuraduría que raja técnicamente a la Aerocivil y pide investigarla

UNIDAD INVESTIGATIVA

La Unidad Investigativa de Caracol Radio revela el informe reservado de la Procuraduría General de la Nación en el que se exponen hallazgos que ponen en entredicho la labor de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) para garantizar la seguridad y la fluidez de las operaciones aéreas en el país.

Tras un seguimiento de la situación entre 2025 y 2026, el Ministerio Público concluyó que la autoridad aérea de Colombia no planea de manera suficiente para evitar problemas y riesgos de incidentes, en medio de un sistema sobrecargado, sino que reacciona cuando el hecho está ocurriendo o ya ocurrió.

El ente disciplinario analizó con detenimiento el incidente del 20 de febrero, cuando un avión A320 de la aerolínea Latam tuvo que abortar su despegue del aeropuerto El Dorado, de Bogotá, por el cruce inesperado de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana. Este hecho terminó de encender las alarmas de la Procuraduría.

El informe final de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIAAC) de la Aerocivil acrecentó las preocupaciones de la Procuraduría. Entre las razones del incidente hubo ausencia de estándares procedimentales, así como saturación, interferencias y pérdida parcial de comunicaciones e instrucciones.

Además faltó información dirigida al avión de Latam tras el cruce imprudente del helicóptero e interferencias de visualización desde la torre para seguimiento visual del tránsito en el aeropuerto, algo demasiado grave en un aeropuerto como El Dorado.

Así entonces, el ente de control solicitó conocer cuáles fueron las medidas que se adoptaron para corregir las fallas tanto en ese incidente como en materia de reuniones y directrices. En ese momento salió, de acuerdo con el documento, la basura de debajo de la alfombra.

Para el Ministerio Público resultó claro, al evaluar la documentación, que la Aerocivil no previene los riesgos, sino que reacciona apenas ante ellos generando un profundo problema estructural que debe ser corregido de inmediato.

“…las acciones implementadas no resultan suficientes para satisfacer plenamente los criterios de oportunidad y de enfoque preventivo que orientan la gestión del riesgo, lo cual adquiere relevancia para la evaluación integral de la actuación institucional” sentenció la Procuraduría General de la Nación.

En el informe en poder de esta casa radial se expone que el ente de control realizó un par de visitas técnicas acompañadas de una evaluación detallada en cinco puntos principales: Infraestructura y equipamiento técnico del control de tránsito aéreo; Mantenimiento y operación de sistemas críticos; Gestión contractual y operación aeroportuaria; Riesgos operacionales advertidos por actores del sector aeronáutico y finalmente seguimiento a asuntos asociados a la gestión institucional de la Aerocivil.

Luego de solicitar a la Aerocivil las respuestas frente a los ítems previamente mencionados, comenzó la cascada de hallazgos que generan seria preocupación sobre el manejo de esa entidad y su planeación en estos últimos meses del gobierno Petro. Su director actual es Luis Fernando Martínez Chimenty y el ente de control adelanta tres actuaciones de vigilancia por estos hechos.

Los hallazgos de la Procuraduría en seguridad e infraestructura

El Ministerio Público en uno de los apartados de su informe se centró en la ocurrencia de incidentes operaciones en el Aeropuerto El Dorado. En concreto halló una alta carga operacional en los controladores aéreos, insuficiencia en los mismos y fallas en la coordinación entre las autoridades civiles y militares -particularmente a raíz del incidente mencionado previamente-.

Por el lado de la infraestructura el panorama tampoco es alentador para la Aerocivil. Dentro del informe particularmente se menciona la obsolescencia de sistemas asociados al control aéreo como por ejemplo radares meteorológicos, radares y sistemas de comunicaciones, un aspecto que es reconocido por la propia entidad en informes que están en poder de Caracol Radio.

Dentro de este paquete de hallazgos también aparecen equipos en condiciones de contingencia y sujetos a reparaciones periódicas porque se superó su término de uso.

En uno de los reproches que hizo el Ministerio Público en el marco de su función preventiva y de vigilancia aparece por ejemplo la adopción de medidas de carácter temporal que no solucionan los problemas definitivamente y una falta de capacidad, desde su área directiva, para ejecutar soluciones estructurales en el corto plazo.

La Procuraduría cuestionó el Sistema de Gestión del Tránsito Aéreo de la Aerocivil

Luego del incidente del 20 de febrero de 2026 que ha sido descrito en este informe, el ente de control realizó una evaluación de varios aspectos operacionales como por ejemplo la comunicación de las aeronaves con la Torre de Control en situaciones de emergencia o de alta exigencia, así como de dificultades de visibilidad desde la torre de control. Tras analizar el caso y los sistemas, para la Procuraduría el mismo tiene “deficiencias relevantes” en medio de un contexto de alta carga operacional.

Todo este escenario de serias inconsistencias encontradas por la Procuraduría en su informe afianza su argumento inicial de una Aerocivil, manejada por Luis Fernando Martínez Chimenty, que no planificaría y en cambio reacciona a las emergencias.

El documento expone cuatro conclusiones principales: primero, que no se trata de hechos aislados, sino de situaciones concurrentes. Segundo, que existe coincidencia entre hallazgos técnicos, actuaciones preventivas y eventos operacionales. Tercero, que la entidad ha reconocido sus propias limitaciones estructurales (como ocurre con algunos sistemas y radares viejos) y cuarto y más delicado, que las medidas adoptadas han sido, en parte, de carácter reactivo.

Es decir, para el Ministerio Público los problemas que aquejan a la entidad más importante en materia de regulación aérea en Colombia y que hoy está en manos del señor Martínez Chimenty no son simples dificultades operativas o de funcionarios que habrían fallado en sus labores. La Procuraduría asciende en la escala de responsabilidad.

“Dichas situaciones no se circunscriben exclusivamente a niveles operativos o funcionales, sino que podrían involucrar instancias de dirección, planeación estratégica, priorización de recursos, así como los procesos de supervisión y control interno, lo cual resulta relevante para la gestión institucional del riesgo y la adopción de medidas preventivas oportunas y coordinadas por parte de la entidad” sentenció el Ministerio Público.

Las delicadas conclusiones del ente de control no terminaron en un informe que engrosará los anaqueles. Por el contrario, y en vista de que las fallas detectadas por el Ministerio Público comprometerían funcionarios con capacidad de decisión y planeación, así como la seguridad de la operación aérea, la delegada para Función Preventiva solicitó que la entidad sea investigada y los responsables individualizados.

“Resulta necesario evaluar si, frente a la identificación de riesgos operacionales conocidos incluyendo aquellos reconocidos por la propia entidad se adoptaron de manera oportuna y suficiente las decisiones de carácter estratégico requeridas para su mitigación, o si, por el contrario, podrían configurarse eventuales omisiones en la gestión institucional del riesgo, con incidencia en la seguridad operacional” se lee en el informe conocido por la Unidad Investigativa de Caracol Radio.

Así entonces, la Aerocivil sería investigada para revisar el cumplimiento de distintos protocolos necesarios, por lo menos 4, para garantizar debidamente la operación aérea en el país.

Dentro de los aspectos que se solicitó que sean analizados en sede de investigación disciplinaria están la planeación institucional del sector, la priorización y ejecución de inversiones en infraestructura crítica (como los sensores aéreos), así como la gestión y mitigación del riesgo operacional para evitar incidentes, y finalmente los mecanismos de supervisión y control interno. Parece que no serán días fáciles para la cúpula de la Aerocivil.

A todo esto se suman los cuestionamientos en contra del director de la entidad, Luis Alfonso Martínez Chimenty, por su poca experiencia en el sector. Al margen de que se desempeñó en el pasado como Director Financiero, su profesión es de contador público y su formación profesional y experiencia no ha estado ligada a entidades del sector aéreo.

Asimismo, resulta sumamente grave el contexto de la renuncia de Farid Stemberg Parra, director jurídico de la Aerocivil hasta hace unos días, quien se fue del cargo denunciando presiones para firmar documentos que irían contra la ley.

“Nunca cambiaré mis principios, ni mi ética profesional por presiones de firmas ante procesos que no guardan la legalidad y tampoco llevaré a que ninguno de ustedes lo hagan” dijo en un chat interno en poder de esta casa radial.

Que un director de área denuncie presiones para acompañar procesos que vulnerarían la ley es un hecho sumamente grave. Lo que está pasando en la Aerocivil huele muy mal.

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