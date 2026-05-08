¡No caiga en la estafa! Inescrupulosos están usando el nombre de Diógenes Quintero para robar

Norte de Santander

La electa Representante a la Cámara por Norte de Santander, Diana Riveros, dio a conocer su preocupación por la estafa, que inescrupulosos están haciendo, usando el nombre de su fallecido esposo, el también Representante a la Cámara por la región del Catatumbo, Diógenes Quintero.

Según Riveros, a través de publicaciones en redes sociales, donde hacen uso de la imagen de un reconocido medio de comunicación nacional, se da a conocer de un presunto testamento que habría dejado el congresista.

“Hablan de carros de última gama, apartamentos, casas, una suma grandísima en moneda virtual, hablan de testamento, que es totalmente falso, que ni siquiera ha ocurrido de esa manera", explicó la congresista electa a Caracol Radio.

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“Tristemente utilizan el nombre de Diógenes Quintero, mi esposo, para estafar, para inducirlos a ingresar a unos links y a unas plataformas de inversión de moneda virtual, las cuales no son ciertas", añadió Riveros.

Resaltó la electa congresista que su mayor preocupación está en que esta falsa afirmación, del millonario testamento, deja en peligro la seguridad de sus hijos, la suya y toda la familia de Quintero.

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“Es supremamente grave y peligroso, porque además para nosotros como sus familiares, sus hijos, nos ponen en riesgo además, porque no podemos negar que quizás algunos pueden darse cuenta que es algo falso, pero otros no, y creen totalmente lo que están manifestando e invierten en esta plataforma, que es una falsa”.

¿Cómo se enteró Diana Riveros de esta estafa?

En diálogo con Caracol Radio, Diana Riveros aseguró que desde hace varios días, un número considerable de personas le han escrito, preguntándole si es cierta la información que se lee en esa publicación.

“En una primera instancia tuve información (...) pero fue una ola cada vez mayor, cuando me di cuenta que estaba llegando a una cantidad de personas en todo el departamento, teníamos que denunciar, teníamos que manifestarlo, parar esto, advertir, y obviamente proteger a nuestra gente de que no caigan en estas trampas".

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Aseguró además que es muy fácil identificar la estafa, porque a pesar que usan la imagen de un reconocido medio de comunicación, la URL desde donde se aprecia esta información no tiene nada que ver con el medio, es decir, es una URL sospechosa.

Resaltó que esta publicación, en su gran mayoría, ha llegado a personas mayores de 50 años.

Pidió a todo aquel que pueda, denunciar la publicación en redes sociales y denunciar los perfiles desde los que se están haciendo estas afirmaciones.

Recordemos que Diógenes Quintero falleció el pasado mes de enero del 2026, en un accidente aéreo cuando viajaba de Cúcuta a Ocaña a través de la aerolínea Satena.