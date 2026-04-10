Imputado por helicópteros MI-17 involucra a 4 funcionarios más y destapa otro caso de corrupción

La Unidad Investigativa de Caracol Radio revela los detalles de la audiencia del principio de oportunidad que la justicia le concedió a Diego Alejandro Manrique Cabezas, uno de los eslabones “clave” en el entramado de corrupción de los helicópteros Mi-17.

Manrique fue asesor del entonces viceministro de Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez Soto, y uno de los estructuradores del proceso de contratación que terminó en un descalabro financiero.

El ahora testigo principal de la Fiscalía General pidió perdón y aceptó que hubo un esquema de corrupción para entregar el contrato de mantenimiento de las aeronaves a la empresa estadounidense Vertol Sistem Company, a pesar de que esa compañía no cumplía los requisitos técnicos, operativos, financieros ni jurídicos.

Además, saltó a la luz que el exviceministro Luis Edmundo Suárez, estaría involucrado en un nuevo escándalo delictual en contratación.

El pedido de perdón

Diego Alejandro Manrique Cabezas se convirtió en el primer procesado que confiesa su participación delictiva por el escándalo de los helicópteros Mi-17.

Con el principio de oportunidad tendrá inmunidad penal por un año y se le suspenderá la persecución penal durante un año por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público a cambio de testificar en juicio en contra de sus antiguos jefes Luis Edmundo Suárez Soto, y Herbert Buitrago, director de logística en el viceministerio en el año 2024.

En la audiencia que está en poder de la Unidad Investigativa de Caracol Radio, el testigo Manrique afirmó que se arrepiente de sus actuaciones delictivas y haberse prestado para favorecer al contratista estadounidense Vertol Systems Company.

“Reafirmo mi compromiso de contribuir a que las autoridades judiciales esclarezcan los hechos y se logre reparar la administración de justicia, así mismo señor juez y a todos los presentes reitero mi más excusa pública a todos ustedes, de verdad me siento sumamente apenado, espero no converger a continuar con las actividades delictivas”.

Más nombres en el escándalo

El ahora confeso testigo de la Fiscalía entregó pruebas que no solo comprometen al exviceministro Luis Edmundo Suárez y a su entonces subalterno Herbert Buitrago, nombres que esta Unidad Investigativa reveló en un informe reciente.

Los nuevos elementos que reposan en el expediente, y que ya fueron avalados por la Fiscalía y un juez, señalan a otras cuatro personas del Ministerio de Defensa que habrían tenido conocimiento directo de las irregularidades con el polémico proceso de los MI-17. Varias de estas personas eran funcionarios del viceministerio de Luis Edmundo Suárez. Estos son los nombres que menciona la Fiscalía:

María Camila Cardona Duque / profesional de defensa MINDEFENSA

Judith Stella Garzón Peña / asesora del Ministerio de Defensa 2025 a la fecha

Daniel Jiménez Fandiño / asesor despacho del viceministro desde 2020 a la fecha

Mónica Janeth Nariño Segura / funcionaria del Viceministerio de Estrategia y Planeación

“Quienes tienen conocimiento directo de las irregularidades en el trámite del proceso contractual y en la participación directa en estas de: Luis Edmundo Suárez, Herbert Buitrago que son las personas que faltan por vincular en este proceso, Hugo Mora, y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte”.

La documentación que desapareció en el Mindefensa

El testigo Diego Alejandro Manrique rindió interrogatorios donde confesó su participación en el escándalo de corrupción, entregó conversaciones de WhatsApp, documentos con los que los involucrados dieron apariencia de legalidad al contrato entregado a Vertol Sistems Company. Además, en la audiencia se destapó que habría sido desaparecida documentación en el Ministerio de Defensa de la época.

“Hay un informe muy importante de diciembre de 2024 que suscriben los servidores de la dirección de contratación estatal que suscribe el comité técnico estructurador que era el que proyectaba los requisitos en materia técnica y este informe le fue entregado al doctor Hugo Alejandro Mora Tamayo, el día 24 de diciembre de 2024 y la Fiscalía, su señoría, en este proceso ha hecho más de cinco inspecciones al ministerio de Defensa y este documento no ha aparecido. Y lo importante de este documento se les estaba diciendo que el contratista no cumplía con los requisitos ni financiera, ni técnica ni jurídicamente”, sostuvo el fiscal.

Las amenazas contra el ahora testigo “clave”

En la diligencia judicial en la que el asesor Diego Alejandro Manrique se convirtió en testigo de la Fiscalía, su abogado denunció ante el juez que su cliente fue amenazado y su vida dependía de adherirse o no al esquema delictual en tiempos de la estructuración del contrato.

“En la investigación se logró establecer que el señor Diego Alejandro Manrique Cabezas fue objeto de intimidaciones directas que comprometían no solo su integridad física, sino la seguridad de su familia. Se lo contó a la Fiscalía y esa fue la razón de la participación, nunca hubo un tema económico (…) Esta situación generó en él un estado de temor fundado que incide de manera directa en su comportamiento”, recalcó el abogado Juan Pablo Botero.

El nuevo caso de corrupción que involucraría el exviceministro Luis Edmundo Suárez

Todo indica que el caso de los Mi-17 es apenas la punta del iceberg de un nuevo hecho que pone en aprietos al máximo procesado por el caso.

La Fiscalía afirmó que, con la información que aportó el testigo Diego Alejandro Manrique, se abrió un nuevo proceso en contra del exviceministro Luis Edmundo Suárez y oficiales del Ejército Nacional por presunta corrupción y favorecimiento en el proceso relacionado con una gasolinera en el Fuerte de Tolemaida, que compromete más de $20 mil millones de pesos.

“Con la información que nos está entregando, su señoría, se podrá ejercer la acción penal sobre un nuevo hecho delictivo que se viene ejecutando desde septiembre de 2025 por parte de Luis Edmundo Suárez Soto, que es la persona de mayor jerarquía para el momento de los hechos, viceministro en el ministerio de Defensa y se entrega una información que no solo participa en esa situación de los helicópteros Mi-17, sino que después, ya en septiembre del año pasado después de que se retira vuelve a retomar otro proceso contractual que se estaba tramitando en el Ejército Nacional”.

Mientras tanto, la imputación de cargos en contra del exviceministro Luis Edmundo Suárez Soto, y el contratista James Lester Montgomerie, propietario de Vertol Sistems, por el escándalo de corrupción de los helicópteros MI-17 sigue en veremos, habrá un nuevo intento de la Fiscalía el 21 de abril.

Así, producto de la colaboración de este testigo con la justicia, este caso judicial dará un nuevo giro, en el que más personas resultarán investigadas y aquellos a quienes la justicia ha llamado a responder comienzan a aceptar responsabilidad, y admitir, que todo lo que rodeó este contrato fue tan turbio como parecía.