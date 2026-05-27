¿Quién responde? Denuncian robo de pertenencias en parqueadero de centro comercial en Bogotá

Los hechos ocurrieron en horas de la tarde del 15 de mayo en el centro comercial Mallplaza ubicado en la Avenida Carrera 30 (NQS).

Según denunció Maritza López en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, llegaba junto a su familia desde Sogamoso para pasar el día de madre en la capital.

Luego de parquear en el establecimiento, almorzaron e ingresaron a un reconocido almacén para realizar una serie de compras.

“Al llevar esas compras al carro, abrimos el baúl y cuando nos dimos cuenta, nos habían desocupado el carro al interior. No habían maletas, no habían morrales, no habían celulares, no estaba el computador, no había nada de lo que habíamos dejado”, contó.

Una vez se dieron cuenta de lo sucedido, según describe Maritza, notaron que a pocos metros estaban dos trabajadores que llevaban chalecos verdes, de quienes esperaban ayuda: “cuando empezamos a gritar y ellos desaparecieron”.

Minutos después se acercó un miembro del equipo de seguridad, pero la respuesta no habría sido la esperada: “con total tranquilidad nos dijo que a él también lo robaban, que era una frustración, pero que por políticas el centro comercial no respondía para nada”.

También contó que el carro como tal no presentaba ningún signo de violencia y que la alarma, aparentemente, había sido desactivada.

Respuesta de Mallplaza

Luego de consultar el caso con el centro comercial, Caracol Radio recibió un comunicado en el que hablan de la activación de protocolos una vez recibieron la queja.

Asimismo, confirmaron lo que Maritza mencionó previamente y es que, por políticas legales, no se hacen responsables de lo sucedido.

El establecimiento aseguró: “es importante precisar que el estacionamiento actúa bajo el cumplimiento de la legislación colombiana vigente para parqueaderos, la cual establece de manera clara los alcances, condiciones de custodia y deberes de registro por parte de los usuarios”.

Añaden que “en este sentido, la normativa colombiana dispone que, en el contrato de depósito del vehículo, el cuidador únicamente responde por el vehículo y las partes esenciales que lo integran; por tanto, no hay lugar a responder por objetos personales que no hayan sido previamente declarados por el propietario”.