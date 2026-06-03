Surgen nuevas denuncias contra el Consejo de Administración del Liceo Francés de Bogotá

Aunque la noticia que generó este martes, el gobierno de Francia a través de la Agencia para la Educación Francesa en el Extrajero (AEFE), según la cual el Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá no está ni estará en venta, llegó como un viento fresco para padres de familia, empleados y exalumnos del prestigioso colegio, nuevos hechos que han sido establecidos por 6AM W de Caracol Radio alejan la posibilidad de que el Consejo de Administración considere este anuncio como el final del escándalo que protagonizan sus actuales integrantes.

Documentos oficiales de la Secretaría de Educación de Bogotá permiten evidenciar una grave negligencia por parte del actual Consejo de Administración, presidido por Cecilia Urrutia, en hechos que podrían dejar viciadas las decisiones tomadas por el Consejo durante los años escolares 2024-2025 y 2025-2026 y que, además, podrían generar sanciones y multas al Liceo.

Se trata de dos certificados de existencia y representación legal de la Asociación Colombo Francesa de Enseñanza emitidos por la Secretaría de Educación en septiembre de 2025 y febrero de 2026. Los documentos revelan una información de la mayor gravedad en términos administrativos: el Consejo de Administración llevaba dos años sin actualizar la información correspondiente a los dignatarios que integran ese órgano que es el de más alto rango en la administración del Liceo, semejante a la junta directiva de una empresa privada.

El certificado emitido en septiembre señala que la última vez que se actualizó el listado de los nueve integrantes del organismo que representa al Liceo ante el Estado, incluyendo la información sobre quienes son su presidente y vicepresidente, fue en noviembre de 2023, a pesar de que en septiembre de 2024 hubo cambio en su configuración y en septiembre de 2025 también.

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El documento con fecha 10 de septiembre de 2025 indica que los señores Sergio Restrepo, Edgar Mauricio Castro, Gustavo Martínez, Andrés Barreto, Juan Brasco y Guillermo Perdomo seguían siendo integrantes del Consejo que lleva la representación legal del Liceo Francés a pesar de que ellos llevaban más de un año por fuera del mismo. A su vez, el certificado de febrero de 2026 evidencia que el cambio finalmente se registró ante la Secretaría de Educación en diciembre de 2025, pues no habría sido sino hasta el viernes 28 de noviembre que en reunión ordinaria del Consejo de Administración se dieron los cambios, hecho que es absolutamente contrario al calendario de elecciones internas del colegio.

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Según pudo establecer 6AM-W de Caracol Radio, la Presidencia del Consejo de Administración no procedió a hacer la actualización del registro sino hasta que hubo una carta firmada por aquellos que legalmente seguían respondiendo por el Liceo enviada el 26 de noviembre de 2025. Tres días después se dio la reunión del Consejo que sirvió para presentar los cambios ante la secretaría como lo evidencia el radicado único para todos los cargos.

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Este hecho se suma a la irregularidad hecha pública la semana anterior sobre la sanción que afecta a la Asociación de Padres de Alumnos (APA) que mereció un comunicado como respuesta, pero en el cual no se presentó resolución alguna que levantase la suspensión de la personería legal de dicho organismo que ocupa dos sillas en el Consejo de Administración.