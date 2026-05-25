Grave accidente de tránsito en vía Sopó-Bogotá: una persona murió y otra es atendida en urgencias

Grave accidente de tránsito en Briceño: una persona murió y otra es atendida en urgencias

Este lunes, 25 de mayo, se registró un grave accidente de tránsito en carreteras de Cundinamarca. El incidente ocurrió en Briceño, vía Sopó-Bogotá. De acuerdo con el reporte preliminar, una camioneta Duster se estrelló en la vía. El copiloto falleció y la conductora fue remitida de urgencias a la Clínica Universitaria de la Sabana.

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La emergencia fue atendida por Bomberos de Sopó y la concesión vial. Sin embargo, usuarios han reportado fuerte congestión vehicular por cuenta de este accidente. El siniestro ocurrió sobre las 4:30 p.m. y la vía duró cerrada cerca de una hora, mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo y se quitaba el vehículo de la vía.

A través de las imágenes suministradas por Bomberos de Cundinamarca, se pudo establecer que el vehículo implicado en el accidente sufrió graves daños. Los bomberos tuvieron que utilizar varias herramientas para sacar a las personas que iban al interior de la camioneta.

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En las fotografías también se pueden ver vehículos de emergencia en el lugar del accidente. Hasta el momento, las autoridades no tienen pistas claras que puedan determinar qué fue exactamente lo que sucedió. Sin embargo, si es acertado decir que muchas personas quedaron atrapadas en el trancón, tras el siniestro.