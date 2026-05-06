Alerta por presunta estafa: supuesta agencia de viajes robó a una familia más de 9 millones de pesos

Caracol Radio conoció el testimonio de Juliana Rodas, una joven que, junto a su familia, tenía proyectado disfrutar de unas vacaciones en diciembre 2025 con destino a Chile.

Tras hacer una búsqueda en internet, dieron con la página web promocionada de una supuesta agencia de viajes llamada Viva Viajar con sede en Bogotá.

En la misma, aparecía un número de WhatsApp a través del cual hicieron todo el proceso de cotización, y posterior compra de los tiquetes.

“Mi mamá hace un primer pago [por $4.606.000], y luego le dicen que debe hacer el envío completo del dinero para poder enviarle los tiquetes”, explicó Juliana.

Luego de hacer la transferencia con el saldo restante, completando un total de $9.212.000, pasan unas horas y les envían los pasajes.

“Me envían los tiquetes alterados, el código estaba por la mitad, los nombres y los QR estaban borrosos y no se entendía nada. Le digo que me sentía inconforme con mi compra y que quería la devolución”, dijo.

La joven al percibir esos detalles investigó más a fondo en internet y encontró la página oficial de una agencia que también se llamaba Viva Viajar, pero con sede principal en Boyacá.

Tras conversar con ellos, se dio cuenta que la misma estaba siendo suplantada, y que el suyo, lamentablemente, no era el único caso.

Aunque en ese momento le respondieron que sí era posible realizar la devolución y le solicitaron hacer la solicitud “formal” en una hoja en blanco para pasarla a Gerencia, con la promesa de regresarle el dinero en 15 días hábiles, hoy siguen esperando sus 9 millones.

“La empresa nunca se volvió a contactar conmigo, de hecho me bloquearon en WhatsApp, les escribí desde otro número y también me bloquearon”, añadió.

Juliana interpuso en diciembre la denuncia formal ante la Fiscalía pero hasta el momento, tampoco ha tenido respuesta: “me dijeron que el proceso estaba pausado, que hiciera una nueva solicitud [...] lo hice, volví a llamar, me dijeron que ya me habían asignado un juzgado, pero esta es la hora en la que no se han contactado conmigo, ni por correo ni por teléfono”.

¿Qué dice la agencia suplantada?

Caracol Radio pudo corroborar directamente con Daviris Díaz, gerente de Viva Viajar, que se han visto gravemente afectados por esta suplantación de la que estarían siendo víctimas hace bastante tiempo.

“Nuestra empresa está siendo víctima de suplantación por parte de personas inescrupulosas, quienes están usando nuestro nombre para ofrecer planes falsos y engañar a los viajeros. Es importante aclarar que Viva Viajar ni solicita pagos a cuentas personales ni ofrece promociones fuera de nuestros canales digitales”, dijo.

Añadió: “Nuestra única página oficial es vivaviajar.com.co, en la cual encontrarán nuestras líneas de atención. Asimismo, queremos informar que esta situación ya se encuentra desde hace un tiempo en conocimiento de las autoridades competentes”.

Para finalizar, Daviris añadió que tras esta problemática, la página web y los canales digitales actualmente se encuentran en mantenimiento.