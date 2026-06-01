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Holguín reconoció que Abelardo de la Espriella defendió mejor las banderas de “seguridad y libertad”

La senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, pasó por los micrófonos de Dos Puntos para hablar acerca de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026, que dejaron a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda en la segunda vuelta.

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“Amanezco con esperanza en Colombia. Creo que en la campaña del Centro Democrático se cometieron muchos errores que se pagaron en lo electoral, pero también que Abelardo de la Espriella abre una luz de esperanza para los colombianos”, dijo.

¿Se sienten cómodos con Abelardo de la Espriella?

Reveló que una gran parte de la base del Centro Democrático estuvo en la primera vuelta con Abelardo de la Espriella, algo “demasiado evidente”.

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“Él logró encarnar mucho mejor las tesis que nosotros históricamente hemos defendido como la seguridad y la libertad económica”, indicó.

¿Petro renunciará para hacer campaña a favor de Cepeda?

Para Holguín, el presidente de la República, Gustavo Petro, siempre ha mostrado rasgos de autoritarismo populista, por lo que no se le haría raro que pueda renunciar a la Presidencia para liderar la campaña de Iván Cepeda.

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“Él es muy parecido a Quintero, quien, cuando era alcalde de Medellín, renunció para irse a hacer campaña. No me extrañaría que Petro hiciera lo mismo”, sostuvo.

¿Habrá estallido social en Colombia tras la segunda vuelta?

La congresista aseguró que el ‘ruido’ que se generó acerca de un estallido social se iba a generar si ganaba cualquier otro candidato que no fuera Iván Cepeda. Afirmó que esa estrategia ya la usó la izquierda, por lo que no sería raro que lo usen de nuevo.

“Usaron recursos de estructuras criminales y hacerle creer al país que el vandalismo era un derecho equivalente a la protesta”, expresó.

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Por eso, recordó que no se puede confundir la protesta pacífica con violencia, vandalismo y terrorismo. De esta manera, invitó a pensar sobre cómo reaccionar ante un escenario de estallido social.

“Lo peor que podría pasar es que, por cobardía, nos tengamos que someter”.

Cuestionamiento de Petro al sistema electoral

Ante los cuestionamientos y el no reconocimiento del preconteo electoral por parte del presidente Gustavo Petro, la senadora sostuvo que eso no afecta el sistema electoral del país. Además, destacó el trabajo de la Registraduría en el escrutinio.

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“Los colombianos conocen a Petro. En todos los países la izquierda usa la misma estratagema de fraude, a minar la confianza en las instituciones para tratar de violentar los resultados”, concluyó.

Escuche la entrevista completa con Paola Holguín aquí: